Угода Трампа з Путіним щодо дизеля: експерти пояснили, що отримає Росія і чим це загрожує Україні

Трамп домовився з Путіним про постачання російського дизеля нібито на тлі суперечки з Україною через удари по НПЗ. Експерти пояснили, що може отримати Кремль і чим ризикує Київ.

Домовленість президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним про постачання російського дизельного пального може принести Москві більше політичних вигод, ніж економічних. Експерти сумніваються, що заявлених обсягів вистачить для відчутного впливу на світові ціни, та застерігають: послаблення санкцій може посилити тиск на Україну через удари по російських нафтопереробних заводах (НПЗ).

Водночас, за даними американського видання Axios, рішення Трампа домовлятися з Путіним було пов’язане з невдоволенням Вашингтона українськими ударами по російській нафтовій інфраструктурі.

Наслідки дизельної угоди між США та РФ: чи вплине вона на світові ціни

Політичний аналітик Володимир Горбач вважає, що заявлені обсяги постачання російського дизеля надто малі, аби суттєво змінити ситуацію на світовому ринку.

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Володимир Горбач , політолог

300 тисяч тонн дизеля — це помітна партія для заголовків, але дрібниця для світового ринку.

За підрахунками аналітика, 300 тис. тонн дизеля становить близько 2,2 млн барелів. Такий обсяг відповідає трохи більш як половині добового споживання дистилятів у США. Водночас морський ринок дизельного пального становить близько 8 млн барелів на добу.

За заявленим планом, Росія має негайно поставити понад 300 тис. тонн дизеля, у листопаді — ще 500 тис. тонн, а згодом — 1 млн тонн. Додатково може йтися про постачання до 3 млн тонн, залежно від стану російських НПЗ.

Навіть перші три партії загальним обсягом 1,8 млн тонн, за оцінкою Горбача, покриють лише приблизно тиждень поточного дефіциту на ринку.

"Для світового балансу 300 тис. тонн самі по собі майже нічого не змінюють", — наголосив аналітик.

Економіст Віталій Шапран також не очікує відчутного впливу на ціни.

Віталій Шапран , ексчлен Ради Національного банку України

Маленька дизельна угода Трампа з путіним виглядає майже як старий радянській анекдот, коли один кооператор домовився з іншим про обмін вугілля на яблука, після чого один пішов шукати вугілля, а інший яблука.

"По-перше, 300 тис тонн в масштабах глобального ринку — це мікро обсяг, який не вплине на ціни", — зазначив він на своїй сторінці в Facebook.

На думку Шапрана, домовленість має переважно політичний характер. Трамп прагне продемонструвати американським виборцям, що працює над зниженням цін на пальне та наближенням миру.

Чи вистачить Росії дизеля для виконання домовленостей

Експерти також ставлять під сумнів спроможність Росії швидко поставити обіцяні обсяги пального.

Володимир Горбач нагадав, що РФ обмежувала експорт дизеля на тлі проблем із нафтопереробкою та потреби забезпечувати внутрішній ринок. За його словами, у вересні морський експорт російського дизеля впав приблизно до 144 тис. барелів на добу — найнижчого рівня більш ніж за десять років.

Серед причин аналітик назвав українські удари по НПЗ і необхідність залишати більше пального всередині країни.

"Тобто фізично віддати навіть 300 тис. тонн "негайно" Росія може лише ціною внутрішнього дефіциту або розпродажу вже накопичених запасів", — вважає Горбач.

Віталій Шапран також звернув увагу на проблеми з пальним усередині РФ і на зобов’язання перед іншими покупцями.

Росія може отримати послаблення санкцій, а Україна — зіткнутися з посиленням американського тиску через удари по російській нафтовій інфраструктурі

"По-друге, в РФ недарма заборонили експорт дизеля, з ним там були певні проблеми навіть для аграріїв, а ще ж є контракти на постачання дизелю в Середню Азію, Монголію тощо. Тож очевидно, що домовленості мають на 75% політичний (передвиборчий) відтінок і на 25% дипломатичний. Звісно, Трампу потрібні результати під вибори. Він демонструє формальне піклування про електорат, який хоче бачите дешевший дизель на АЗС, і думає, що таким чином наближає мир", — вважає Віталій Шапран.

Він припускає, що Москва може просто забрати частину пального з внутрішнього ринку та відправити його до США, щоб продемонструвати виконання угоди.

"Цей крок створить додаткові черги на АЗС в РФ, але коли це Кремль цікавила доля російського населення та його інтереси", — зазначив Шапран.

На його думку, для реального впливу на світові ціни Вашингтону варто зосередитися на проблемах постачання нафти й нафтопродуктів із Близького Сходу, де йдеться про значно більші обсяги.

Що отримає Путін від угоди з Трампом

На думку Володимира Горбача, ключовою вигодою для Москви може стати не продаж дизеля, а послаблення санкційних обмежень.

"Трамп практично нічого не отримає, а Путін отримує "ліцензію" на торгівлю дизелем до 7 квітня 2027 року. По суті, індульгенцію за те що він зараз і дотепер робив з Україною", — написав аналітик.

Віталій Шапран оцінює домовленість як переважно політичну та передвиборчу. Водночас він припускає, що Вашингтон розраховує використати її, щоб підштовхнути Кремль до переговорів з Україною.

"В Білому Домі не можуть не знати, що РФ не має дизелю, щоб загасити цінову пожежу на світовому ринку. Але ослабивши санкції вони тепер підштовхують РФ до перемовин з Україною, оскільки щоб виконати угоду путіну дійсно потрібно, щоб Україна не била по НПЗ", — пояснив економіст.

Однак він сумнівається, що такий розрахунок спрацює.

Чи тиснуть США на Україну через удари по НПЗ

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин звернув увагу на суперечність між очікуваннями щодо нових санкцій проти Росії та рішенням про послаблення обмежень на торгівлю дизелем.

Андрій Шевчишин , фінансовий аналітик

До 18 жовтня Трамп має ввести пекельні санкції, або пояснити Конгресу чому не запровадив. А зараз, не те що про санкції, зараз навпаки про видачу ліцензії мова йде на 3 місяці на поставки дизелю.

На думку Шевчишина, це може свідчити про те, що українські удари по російських НПЗ стали одним із чинників американської політики щодо енергетичних домовленостей із Москвою.

"Це значить, що удари по НПЗ зась. Санкцій не буде. А удари по нам будуть. Чи це перемовна позиція?" — поставив він питання.

За даними Axios, Трамп вирішив домовлятися з Путіним після того, як президент України Володимир Зеленський нібито проігнорував шість запитів США припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

Американський посадовець, на якого посилається видання, заявив, що ці атаки сприяли зростанню цін на пальне у США. Також, за його словами, Трамп не вважав українські удари по НПЗ рівнозначними російським атакам на українську енергосистему.

Зеленський в інтерв’ю Axios сказав, що домовленість стала для нього несподіванкою, та назвав її "несправедливою та нечесною" і необґрунтованим подарунком Путіну.

Реальні наслідки угоди залежатимуть від того, чи зможе Москва виконати заявлені обсяги постачання та чи призведуть домовленості до конкретних змін у переговорах щодо війни

Водночас Axios повідомляє, що під час переговорів у Маямі американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер обговорювали з українською делегацією можливі енергетичні домовленості з Росією. Один український посадовець стверджував, що американські представники погрожували припинити передачу Україні розвідувальних даних, якщо Київ продовжить ігнорувати вимоги США. Американський посадовець заперечив, що такі погрози лунали.

"Немає дизелю, немає угоди"

Енергоексперт Дмитро Льоушкін також скептично оцінив перспективи домовленості. Він звернув увагу на загострення ситуації на світовому ринку пального, проблеми з постачанням та зростання вартості фрахту танкерів.

На його думку, найближчими місяцями ціни на пальне можуть і далі зростати, а заявлені обсяги російського дизеля не розв’яжуть глобальної проблеми.

Дмитро Льоушкін , директор групи компаній Prime

Ми всі будимо в шоці від цін за місяць-другий. Та ми вже в шоці, як і весь світ.

Економіст Анатолій Амелін висловився ще коротше: "Немає дизелю, немає угоди".

Угода по дизелю між США та РФ — контекст і реакції

Як Фокус писав раніше, президент Володимир Зеленський відверто відреагував на останні рішення США щодо імпорту російського дизельного пального, заявивши про неприпустимість використання України як ширми.

Американські лідери, зокрема республіканців, Майкл Макфол розкритикував рішення Дональда Трампа щодо продажу дизелю РФ на світових ринках.

В США також згадують закон Ліндсі Грема про "пекельні санкції" та закон від 2022 року, який прямо забороняв купувати російські нафтопродукти.

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До 3 млн тонн: Трамп дозволив РФ постачати дизельне пальне до США та на світові ринки (оновлення)

Також від неназваного українського посадовця з делегації, яка у четвер 9 жовтня прибула др Маямі на переговори з США стало відомо, що делегація негайно вертається до України.

Аналітики вже заявили, що президент США Дональд Трамп уклав угоду по дизелю з РФ і зробив при цьому односторонню поступку очільнику Кремля Путіну.

Щодо самої угоди по дизелю між США та РФ, то про неї стало відомо увечері 9 жовтня. Американський президент повідомив, що РФ отримала дозвіл на продаж пального на світових ринках: почне з 300 тис. тонн і протягом двох-трьох місяців доведе до 3 млн тонн.