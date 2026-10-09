"Нас використовують як ширму": Зеленський різко відреагував на рішення США щодо дизеля з РФ

Президент Володимир Зеленський відверто відреагував на останні рішення США щодо імпорту російського дизельного пального, заявивши про неприпустимість використання України як ширми.

Президент України Володимир Зеленський публічно та гостро прокоментував останні кроки та рішення партнерів із США стосовно торгівлі російським дизельним пальним і нафтопродуктами. Глава держави обурився рішенням Вашингтона надати Росії можливість вільно експортувати дизельне пальне, назвавши цей крок слабким і таким, що шкодить усім зусиллям із досягнення миру. Про це він заявив 9 жовтня журналістам і написав в своєму Telegram-каналі.

Володимир Зеленський наголосив, що будь-які послаблення чи завуальовані механізми, які дозволяють російським енергоресурсам продовжувати потрапляти на світові ринки, завдають прямої шкоди боротьбі проти агресора.

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"Я вважаю, що нашу команду використовують просто як ширму. І це точно нечесно, це точно не по-партнерськи. І це, на мій погляд, слабке рішення. На жаль, слабке рішення сильних партнерів", — так Зеленський відреагував на рішення США щодо російського дизеля.

За словами глави української держави, рішення США дозволити експорт російського дизельного пального дасть Кремлю додаткові кошти для фінансування війни проти України.

Зеленський зазначив, що одним із перших кроків до деескалації могло б стати енергетичне перемир'я. Воно передбачало б припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Напередодні холодного сезону це мало б особливе значення для українців.

Втім, за словами глави держави, паралельно з цими переговорами президент США Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним і домовився про можливість постачання російського дизеля на міжнародні ринки.

Зеленський вважає, що такий крок принесе Москві додаткові доходи, які допоможуть фінансувати війну.

"Саме в цей момент, коли наша команда розмовляє з американською командою у Флориді, в цей момент президент США має розмову з лідером Кремля, з лідером цієї війни, з лідером цієї агресії. Він має відповідну домовленість, що Америка дає можливість Росії експортувати дизель. Це додаткові гроші на цю війну, це додаткові гроші на ці страждання проти нас, безумовно. Це підживлює тільки Путіна і дає йому можливість воювати тільки більше", — зазначив Зеленський.

Про що домовилися Трамп і Путін

9 жовтня у своїй соціальній мережі Truth Social президент США Дональд Трамп повідомив, що досягнуто домовленість щодо постачання дизельного пального з Росії.

За словами американського лідера, Росія має негайно поставити понад 300 тисяч тонн дизеля на американський і світовий ринки. Ще 500 тисяч тонн планують поставити в листопаді, а додатковий мільйон тонн — після цього.

Крім того, Трамп заявив про можливість постачання ще трьох мільйонів тонн пального протягом короткого періоду. Ці обсяги, за його словами, залежатимуть від стану російських нафтопереробних заводів.

Американський президент пояснив домовленість необхідністю знизити ціни на дизельне пальне. Він наголосив, що доступність пального має особливе значення для фермерів, власників транспортних компаній та інших американських споживачів.

Про домовленість Вашингтона з Москвою стало відомо саме тоді, коли українська переговорна команда саме перебуває у США для обговорення шляхів завершення війни.

Чому домовленість із Москвою викликала обурення Києва

Україна прагне припинення російської агресії та наполягає на необхідності обмежувати фінансові можливості Кремля продовжувати війну.

При цьому російський експорт енергоресурсів є одним із джерел доходів державного бюджету РФ. Кошти від продажу нафти й нафтопродуктів допомагають фінансувати державні витрати, зокрема військові потреби.

Тому послаблення обмежень на торгівлю російським пальним викликає занепокоєння Києва. На думку Зеленського, додаткові надходження можуть дозволити Росії довше підтримувати воєнні дії.

Президент зазначив, що йдеться про значні суми — потенційно мільйони або навіть мільярди доларів.

"У будь-якому разі це все йде на війну проти людей, проти України, проти всіх нас", — сказав він.

Нагадаємо, напередодні Зеленський просив Трампа "підняти градус" тиску на Росію, щоб змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Українська переговорна команда наразі перебуває в США, де обговорюються санкції, фінансова підтримка та посилення ППО для України.

Також Фокус повідомляв, що у вересні президент Трамп висловився щодо того, що через удари України по НПЗ РФ начебто зростає ціна на дизель по усьому світу.