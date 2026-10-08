Зеленський просить Трампа "підняти градус" тиску на Росію: команда буде в США вже завтра

Президент України Володимир Зеленський хоче, щоб США перейшли від заяв до відчутних кроків – санкцій, грошей і систем ППО, які змусять Путіна сідати за стіл переговорів.

Українська переговорна команда цього тижня летить до Сполучених Штатів, щоб передати адміністрації Дональда Трампа конкретні сигнали про потребу посилити тиск на Володимира Путіна. Про це Володимир Зеленський сказав журналістам у Прилуках – на місці російського ракетного удару по багатоповерхівці, де він спілкувався з пресою разом з очільником МЗС Великої Британії Едом Мілібендом. Про це передає кореспондент УНІАН.

Зеленський чекає від Вашингтона нових санкцій, збільшення фінансової допомоги та окремої підтримки протиповітряної оборони.

Президент наголосив, що дефіцит засобів ППО – не єдина проблема, яку потрібно закривати разом із партнерами.

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"Окрім фактору ППО, який дефіцитний – тому що Україна у нас велика і прилітає всюди, – окрім цього фактору, безумовно, хотіли би звернути увагу на перемовний трек, тому що, на наш погляд, Сполучені Штати Америки повинні підняти градус санкційними кроками й іншими, і фінансовою допомогою, і окремою допомогою протиповітряної оборони для України, і такими кроками показувати Путіну і змушувати його сісти за стіл перемовин", – наголосив Зеленський.

За словами глави держави, зараз переговорна група перебуває в Європі, а вже завтра або післязавтра працюватиме у Сполучених Штатах. Зокрема група обговорюватиме організацію тристоронніх перемовин у Абу-Дабі наприкінці жовтня. Він сподівається, що американська сторона почує ці сигнали.

Окремо Зеленський сказав, що запит на посилення протиповітряної оборони Київ адресує всім міжнародним партнерам без винятку.

"Ми даємо сигнали усім нашим партнерам, включаючи Британію. Ми вдячні за посилення ППО. Це завдання №1. Щоденно ми повинні над цим працювати. Окрім нашого виробництва, нам потрібна допомога наших партнерів", – сказав Зеленський.

Президент висловив сподівання, що Велика Британія долучиться до розв'язання цього завдання.

Раніше повідомлялося, що державний секретар США Марко Рубіо не бачить перспектив завершити російсько-українську війну за столом переговорів – за його словами, конфлікт зайшов у стратегічний глухий кут.

Крім того, домовитися про мир із Росією неможливо в принципі, бо вона висуває єдину вимогу – капітуляцію. На це вказує журналіст і військовослужбовець Віктор Трегубов, додаючи: в Україні помилково виходять із того, що воюють із нормальною державою, здатною на компроміс, тоді як жодного компромісу з нею немає й бути не може.