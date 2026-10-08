Зеленский просит Трампа "поднять градус" давления на Россию: команда будет в США уже завтра

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы США перешли от заявлений к реальным шагам — санкциям, финансовой помощи и системам ПВО, которые заставят Путина сесть за стол переговоров.

На этой неделе украинская переговорная делегация отправляется в Соединенные Штаты, чтобы донести до администрации Дональда Трампа конкретные сигналы о необходимости усилить давление на Владимира Путина. Об этом Владимир Зеленский заявил журналистам в Прилуках – на месте российского ракетного удара по многоэтажному дому, где он общался с прессой вместе с главой МИД Великобритании Эдом Милибендом. Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Зеленский ожидает от Вашингтона новых санкций, увеличения финансовой помощи и отдельной поддержки в области противовоздушной обороны.

Президент подчеркнул, что дефицит средств ПВО — не единственная проблема, которую необходимо решать совместно с партнерами.

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"Помимо фактора ПВО, которого не хватает — ведь Украина у нас большая, и ракеты летят повсюду, — помимо этого фактора, безусловно, хотели бы обратить внимание на переговорный трек, потому что, на наш взгляд, Соединённые Штаты Америки должны усилить давление с помощью санкций и других мер, а также финансовой помощи и отдельной помощи в области противовоздушной обороны для Украины, и такими шагами давать понять Путину и заставлять его сесть за стол переговоров", — подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, в настоящее время переговорная группа находится в Европе, а уже завтра или послезавтра начнет работу в Соединенных Штатах. В частности, группа будет обсуждать организацию трехсторонних переговоров в Абу-Даби в конце октября. Он надеется, что американская сторона услышит эти сигналы.

Кроме того, Зеленский отметил, что Киев обращается ко всем без исключения международным партнерам с просьбой об усилении противовоздушной обороны.

"Мы посылаем сигналы всем нашим партнерам, включая Великобританию. Мы благодарны за укрепление ПВО. Это задача № 1. Каждый день мы должны над этим работать. Помимо нашего производства, нам нужна помощь наших партнеров", — сказал Зеленский.

Президент выразил надежду, что Великобритания присоединится к решению этой задачи.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Марко Рубио не видит перспектив завершения российско-украинской войны за столом переговоров — по его словам, конфликт зашел в стратегический тупик.

Кроме того, договориться о мире с Россией невозможно в принципе, поскольку она выдвигает единственное требование — капитуляцию. На это указывает журналист и военнослужащий Виктор Трегубов, добавляя: в Украине ошибочно исходят из того, что воюют с нормальным государством, способным на компромисс, тогда как никакого компромисса с ней нет и быть не может.