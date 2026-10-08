"Перспектив немає": Рубіо заявив про провал дипломатичних зусиль США щодо війни в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що наразі немає перспектив завершити війну Росії проти України шляхом переговорів. За його словами, конфлікт опинився у стратегічному глухому куті.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив в інтерв’ю грецькому виданню Kathimerini, що перспектив завершити війну в Україні шляхом переговорів наразі немає.

За словами Рубіо, вийти із ситуації можна або через переговори, або шляхом подальшої ескалації. Водночас дипломатичні зусилля США наразі не дають результату.

Рубіо пояснив це насамперед позиціями Москви та Києва. Росія вимагає повного контролю над Донецькою областю, тоді як Україна вважає цю умову неприйнятною.

"Наразі немає перспектив для врегулювання шляхом переговорів. Ми готові відіграти будь-яку роль, яку зможемо, щоб досягти цього", — заявив Рубіо.

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Він додав, що США вже намагалися сприяти дипломатичному вирішенню війни, однак ця мета залишається недосяжною через вимоги Росії.

Окремо державний секретар США висловив занепокоєння можливим розширенням конфлікту. Він згадав нещодавні атаки безпілотників на судна в Чорному морі та попередив про ризик диверсійних операцій, які можуть вийти з-під контролю.

За словами Рубіо, є також ознаки того, що Росія має намір скористатися наближенням зими для ударів по українській енергетичній інфраструктурі та спробувати змусити Україну до капітуляції.

Водночас він зазначив, що Україна посилила спроможності завдавати далекобійних ударів по території Росії.

"Ми поділяємо занепокоєння, яке охоплює весь світ, щодо можливості ескалації, що може вплинути на інші країни і, можливо, перерости у ширший конфлікт", — сказав американський держсекретар.

Марко Рубіо наголосив, що Вашингтон і надалі готовий відігравати конструктивну роль у пошуку дипломатичного рішення.

Нагадаємо, у вересні держсекретар США заявляв, що Україна та Росія виявили зацікавленість у локальному припиненні вогню, яке стосуватиметься експорту зерна та захисту енергетичної інфраструктури.

Тим часом стало відомо, що Росія прагне не просто поглибити дефіцит електроенергії, а повністю позбавити Україну світла, води й тепла. Саме такий намір закладений у її власних розрахунках.