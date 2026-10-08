Відрізати від Європи й зупинити три АЕС: як РФ хоче знищити українську енергетику, – ЗМІ

Росія прагне не просто поглибити дефіцит електроенергії, а повністю позбавити Україну світла, води й тепла. Саме такий намір закладений у її власних розрахунках.

Метою російських ударів по інфраструктурі є не локальні відключення, а введення України у повний блекаут. Про це свідчить російський документ із планом ураження енергетики, зміст якого проаналізувало "Радіо Свобода".

У документі перелічено 60 ключових цілей – від АЕС і ГЕС до котелень, очисних споруд та насосних станцій.

Довідка окреслює чотири напрями ураження: електрогенерація, водопостачання, каналізація і тепло. Спершу Москва розраховує відрізати Україну від європейського струму – вибити транскордонні лінії, прикордонні підстанції та інтерконектори на заході. Далі в переліку десять великих ГЕС на Дніпрі й Дністрі та відключення Південноукраїнської, Рівненської і Хмельницької АЕС.

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Автори вважають достатнім базовий арсенал: до 770 дронів "Молнія", "Герань" і "Дань-Т/Бандероль", 170 керованих авіабомб та 75 "Кинджалів" й "Іскандерів-М". Для кожного обʼєкта прописана своя норма: на розподільчий пристрій АЕС – два "Іскандери", на ГЕС чи ТЕЦ – до 25 дронів або три "Кинджали".

Головними мішенями названі Київ, Харків та Одеса. До загального переліку входять такі міста: Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон, Полтава, Чернігів, Кривий Ріг, Черкаси, Кропивницький, Львів, Вінниця та Івано-Франківськ.

Слабким місцем столиці в документі вважають п'ять підстанцій Київського кільця. Ураження 12 ключових підстанцій цих трьох міст, за підрахунками авторів, зупинить до 90% електропостачання.

Кремль план, що був оприлюднений The New York Times, не коментував, проте на початку жовтня знову заявив про намір посилити удари по українській інфраструктурі.

Раніше повідомлялося, як Росія здатна поглибити дефіцит світла по всій країні, спершу знеструмивши Київ, а потім Закарпаття.

Крім того, вранці 8 жовтня в столиці запровадили екстрені відключення електроенергії.