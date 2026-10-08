В "Укренерго" назвали причину запровадження екстрених відключень у Києві

Вранці 8 жовтня у Києві було запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Незважаючи на те, що сьогодні споживання електроенергії знизилося на 5,5 % порівняно з учорашнім днем, у Києві в четвер не діють графіки погодинних відключень. У "Укренерго" пояснили, що в деяких районах столиці та області застосовуються аварійні відключення через падіння рівня напруги у високовольтній мережі.

"Попередньо оголошені графіки погодинних відключень поки що не діятимуть", — уточнили в компанії.

У результаті російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури вранці зафіксовано нові відключення електроенергії в Донецькій, Харківській, Сумській та Запорізькій областях. Усюди, де це дозволяють умови безпеки, вже проводяться аварійно-відновлювальні роботи.

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Водночас у низці регіонів діють екстрені відключення, причому є області, де їхня кількість сягає 10 черг. Серед регіонів, які сьогодні зіткнулися з тривалими відключеннями, — Полтавська, Сумська, Черкаська та Київська області.

Це пов’язано з наслідками масових ракетно-дронових обстрілів з боку російських терористів, які намагаються знищити українську енергетику.

Енергетики просять перенести пікове споживання електроенергії на період з 11:00 до 15:00. Не рекомендується одночасно вмикати потужні прилади, що працюють від мережі, з 17:00 до 22:00.

Нагадаємо, що енергоексперт Олег Попенко заявив: якщо Росія продовжить удари по енергетиці, українці можуть залишатися без електроенергії по 16 і більше годин.

У свою чергу народний депутат Сергій Нагорняк пояснив, чому відключення на 16 годин малоймовірні.