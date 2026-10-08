В Україні запроваджено екстрені відключення електроенергії: де зникло світло

У Києві почали застосовувати екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє компанія ДТЕК, нагадавши, що під час екстрених відключень раніше опубліковані графіки не діють.

У Чернігівській області сьогодні за вказівкою НЕК "Укренерго" було застосовано 10 черг графіків аварійних відключень.

З 9:38 у Сумській області запроваджено графіки аварійних відключень для 1–10 черг споживачів. Причина — пошкодження енергосистеми внаслідок систематичних атак з боку армії РФ.

У Полтавській області у зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі України з 08:30 до 15:00 запроваджено графік погодинних відключень у трьох чергах, а з 9:38 — ГАВ в обсязі 10 черг.

У Житомирській області за розпорядженням "Укренерго" почали діяти аварійні відключення електроенергії.

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Напередодні в Києві після чергової атаки дронів почали зникати світло та вода.

Нагадаємо, чому РФ завдає ударів по лініях електропередач.