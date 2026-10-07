У Києві зникло світло та вода після удару РФ: Кличко розповів, що сталось

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив про знеструмлення та зупинку водопостачання через вечірній удар по Києву. Київська міська військова адміністрація повідомила про одну загиблу людину, а у мережі з'явилась інформація про віялові відключення у трьох областях.

Вечірній обстріл Києва почався близько 17-18 год 7 жовтня, і постраждали Солом'янський, Оболонський та інші райони столиці, ідеться у низці дописів Кличка у мережі. Зі слів міського голови, є часткове знеструмлення водонасосної станції на правому березі.

Перше повідомлення міського голови про наслідки вечірнього обстрілу з'явились у мережі о 16:39: над столицею працювало ППО та лунали вибухи. Згодом стало відомо про падіння уламків російського дрона на п'ятиповерхівку у Солом'янському районі, про уламки біля школи у Дніпровському районі, про уламки біля адмінбудівлі у Святошинському районі. Близько 19:40 з'ясувалось, що загорілась машина на подвір'ї в Оболонському районі: неподалік виявили тіло жінки, написав Кличко.

Видео дня

"Через проблему з електропостачанням частково знеструмлені водопровідні насосні станції. На правому березі міста перебої з водопостачанням", — ідеться у дописі.

Фото: Скриншот

Обстріл Києва — деталі удару РФ увечері 7 жовтня

Тим часом компанія ДТЕК повідомила про аварійні відключення у столичному регіоні. Також додали, що не скасовано стабілізаційні графіки.

"Київ та Київська область: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", — вказали енергетики.

Погіршення ситуації підтвердили на сторінці "Укренерго": наголошується, що починають аварійні відключення у низці регіонів України. Тим часом моніторингові пабліки інформували про відключення спершу у Київській, Чернігівській, Житомирській областях, а потім — про поширення проблем на Рівне.

Фото: Укренерго

Повітряні сили інформували про наліт реактивних БпЛА РФ на Київ та Київську область і також на інші регіони України. Зокрема, російські безпілотники кружляли над Васильковом, Обуховим, Українкою, Чабанами, Осокорками, Видубичами, Подолом, Гостомелем тощо. Крім того, інші групи безпілотників прямували у бік Житомирщини, Вінниччини (у бік Козятина).

Зазначимо, в ніч на 7 жовтня ЗС РФ провела масований обстріл України, під який потрапив Київ, Кременчук та Прилуки Чернігівської області. Росіяни застосували пів сотні ракет різних типів та близько 200 дронів. У Прилуках — влучання по п'ятиповерхівці: загинуло 19 людей, серед них — п'ятеро дітей (троє — однорічок).

Нагадуємо, Фокус зібрав інформацію про людей, які загинули у Прилуках через ракетний удар ЗС РФ 7 жовтня.