Росія знищила половину п"ятиповерхівки в Прилуках: під завалами шукають людей (фото)

П'ятиповерховий будинок практично повністю зруйновано внаслідок ракетного удару по Прилуках 7 жовтня.

Про жахливі наслідки прильоту повідомив у соцмережах голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

За його словами, удару було завдано в той момент, коли люди ще спали.

Фото: ДСНС

"Попередньо вже відомо про загиблих і поранених. Наразі залучено всі служби. Триває розбір завалів", — написав він.

Начальник Прилуцького районного відділення поліції Владислав Стоянов повідомив "Суспільне" про двох загиблих та сімох поранених станом на 08:20.

Тим часом у місцевих групах просять людей приходити й допомагати розбирати завали, щоб врятувати тих, хто вижив.

За даними Національної поліції України, ракетного удару по будинку було завдано близько 06:00. Окрім п’ятиповерхівки, пошкоджено історичну будівлю Центру дитячої творчості та підприємство.

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У ДСНС Чернігівської області уточнили, що кількість загиблих уже сягнула чотирьох. Ще 20 мешканців отримали поранення, серед них — троє дітей і поліцейська.

На іншій локації внаслідок обстрілів з боку Росії сталася пожежа у виробничій будівлі.

Розбір завалів триває.

Нагадаємо, внаслідок удару РФ по Кременчуку вже відомо про двох загиблих.

Ворог атакував Україну в ніч на 7 жовтня. Основний удар було спрямовано на об’єкти енергетики.