РФ ударила по Кременчуку ракетами: у місті масштабні руйнування (фото, відео)

На світанку 7 жовтня ЗС РФ завдали удару по Україні крилатими ракетами та балістичними ракетами. Один із найпотужніших ударів припав на Кременчук у Полтавській області.

Під час обстрілу зафіксовано влучання у житловий район міста, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Пізніше він опублікував фотографії наслідків.

Судячи зі знімків, ракета влучила практично в центр житлового масиву. Пошкоджено багатоповерхові будинки, у яких вибито скло та зруйновано балкони, десятки автомобілів посічені осколками.

Фото: Полтавская ОВА Фото: Полтавская ОВА Фото: Полтавская ОВА

Місцеві пабліки у соцмережах також повідомляють, що після обстрілу в місті ціла вулиця у приватному секторі перетворилася на руїни.

Крім того, удар припав на одне з промислових підприємств у Кременчуцькому районі.

На місце події виїхали всі екстрені служби. Інформація про постраждалих уточнюється.

Видео дня

Нагадаємо, ворог атакував Україну в ніч на 7 жовтня. Основний удар було спрямовано на об’єкти енергетики. За словами місцевих мешканців, у Кременчуці під атакою опинилася гідроелектростанція.

Також повідомлялося, що вибухи лунали у Києві та Дніпрі.

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