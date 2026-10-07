РФ ударила по Кременчуку ракетами: у місті масштабні руйнування (фото, відео)
На світанку 7 жовтня ЗС РФ завдали удару по Україні крилатими ракетами та балістичними ракетами. Один із найпотужніших ударів припав на Кременчук у Полтавській області.
Під час обстрілу зафіксовано влучання у житловий район міста, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Пізніше він опублікував фотографії наслідків.
Судячи зі знімків, ракета влучила практично в центр житлового масиву. Пошкоджено багатоповерхові будинки, у яких вибито скло та зруйновано балкони, десятки автомобілів посічені осколками.
Місцеві пабліки у соцмережах також повідомляють, що після обстрілу в місті ціла вулиця у приватному секторі перетворилася на руїни.
Крім того, удар припав на одне з промислових підприємств у Кременчуцькому районі.
На місце події виїхали всі екстрені служби. Інформація про постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, ворог атакував Україну в ніч на 7 жовтня. Основний удар було спрямовано на об’єкти енергетики. За словами місцевих мешканців, у Кременчуці під атакою опинилася гідроелектростанція.
Також повідомлялося, що вибухи лунали у Києві та Дніпрі.
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