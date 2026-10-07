Київ вдруге за ніч під ударом балістики, росіяни запустили крилаті ракети по Україні

Під ранок у Києві пролунали сильні вибухи під час повітряної тривоги. Росіяни вдруге за ніч вдарили по столиці балістичними ракетами. Також ворог запустив крилаті ракети з бортів стратегічної авіації.

Повітряні сили попередили про повторні пуски ворожих ракет на Київ близько 05:10. Через мить у столиці прогриміли вибухи, повідомляє Фокус.

За уточненням Повітряних сил, ворожих ракет цього разу було зафіксовано декілька. Офіційної інформації щодо влучань чи інших наслідків повторного удару по столиці не надходило, проте у місцевих Telegram-каналах пишуть про пожежі на лівому та правому берегах Києва.

Перед цим росіяни також запустили крилаті ракети типу "Калібр" по Україні. Повітряні сили попереджали про рух цілей у напрямку міста Кременчук на Полтавщині. Згодом кореспондент Фокусу повідомив про звуки вибухів у Кременчуці.

Видео дня

РФ запустила крилаті ракети по Україні

Близько 03:30 Повітряні сили також попереджали, що було зафіксовано виліт щонайменше 6 бортів стратегічної авіації РФ Ту-95 з аеродрому "Оленегорськ". За даними військових і моніторингових каналів, ці борти взяли курс у напрямку потенційних пускових рубежів.

Повітряні сили повідомили, що у випадку реального здійснення пусків крилатих ракет їх входження у повітряний простір України відбудеться після 06:00. Українців закликали не ігнорувати сигналів тривоги та стежити за офіційними даними.

Повітряні сили попередили про виліт літаків Ту-95 Фото: Скрін

Близько 06:00 моніторингові канали повідомили про входження перших груп крилатих ракет у повітряний простір України. Перші російські ракети рухалися через Полтавщину у південному напрямку, повідомили Повітряні сили.

Під ударом ракет опинилося зокрема місто Кременчук на Полтавщині. Кореспондент Фокусу повідомив про серію потужних вибухів у місті.

Новина доповнюється…

Нагадаємо, внаслідок першого ракетного обстрілу у ніч на 7 жовтня у Києві спалахнули пожежі, а у Дніпрі було зафіксовано удар по промисловому підприємству.

Перед цим близько 03:00 у Києві, Дніпрі та Кременчуці пролунали потужні вибухи на тлі атаки російських балістичних ракет і "Цирконів".