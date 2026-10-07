У Києві та Дніпрі пролунали вибухи: росіяни атакують Україну балістикою і "Цирконами"

У ніч на 7 жовтня у Києві та Дніпрі пролунала серія потужних вибухів. Росіяни запустили по Україні балістичні ракети і гіперзвукові ракети типу "Циркон".

Повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичних ракет оголосили у низці східних, центральних, південних та північних областей. Фокус зібрав, що відомо про ракетну атаку на Україну.

Тривога почала поширюватися Україною близько 03:00. Повітряні сили попередили про пуски ворогом балістичних ракет на Київ, Запоріжжя та Дніпро. У наступні хвилини у столиці, на Київщині та у Дніпрі пролунали потужні вибухи, повідомили місцеві ЗМІ.

Карта повітряних тривог по Україні станом на 03:20 годину Фото: Скрін

Близько 03:30 кореспондент Фокусу також повідомив про звуки вибухів у Кременчуці Полтавської області. Перед цим Повітряні сили попередили про пуски балістичних ракет у напрямку міста.

Видео дня

Окрім балістичних ракет, за даними моніторингових каналів, росіяни під час обстрілу застосували гіперзвукові ракети "Циркон". Ворог здійснював пуски з низки напрямків — Брянська, Таганрога, Курська, Ростова.

Також, за попередньою інформацією моніторингових ресурсів, під атакою російських ракет опинилися енергетичні об'єкти Київщини та Дніпропетровщини. Однак офіційних даних про це на момент публікації не було.

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Нагадаємо, перед цим 6 жовтня розвідка попередила про підготовку ворога до масованого нічного удару по Україні.

Напередодні росіяни серед білого дня атакували лікарню у Кривому Розі.