Росія серед білого дня атакувала лікарню в Кривому Розі: є поранені

6 жовтня після 10-ї години ранку російські терористи атакували центр Кривого Рогу в Дніпропетровській області.

Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що удар припав на територію однієї з міських лікарень.

Наразі відомо про двох постраждалих. Співробітниця лікарні отримала важкі травми, і лікарі зараз борються за її життя в операційній.

Другий поранений — чоловік. Його стан — середньої тяжкості.

За інформацією Вілкула, РФ атакувала місто двома "Бандеролями".

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що пошкоджено гаражі.

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