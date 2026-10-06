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Росія серед білого дня атакувала лікарню в Кривому Розі: є поранені
6 жовтня після 10-ї години ранку російські терористи атакували центр Кривого Рогу в Дніпропетровській області.
Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що удар припав на територію однієї з міських лікарень.
Наразі відомо про двох постраждалих. Співробітниця лікарні отримала важкі травми, і лікарі зараз борються за її життя в операційній.
Другий поранений — чоловік. Його стан — середньої тяжкості.
За інформацією Вілкула, РФ атакувала місто двома "Бандеролями".
Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що пошкоджено гаражі.
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