РФ ударила по будівлі "Суспільного" в Кривому Розі: які наслідки (фото)
За попередніми підрахунками, у будівлі вибито понад 50 вікон, також пошкоджені меблі.
"Вибиті майже всі вікна, пошкоджені міжкімнатні двері. Поранених, слава Богу, немає, бо це вночі було. З охоронцем теж все добре. Зараз ми ще фіксуємо наслідки, все фотографуємо. Вся техніка теж вціліла, вона якраз перебувала в кабінетах, які не постраждали", — розповіла Ірина, адміністраторка корпункту "Суспільного" у Кривому Розі.
Тим часом Олександр Ганжа, голова Дніпропетровської ОВА, повідомив, що через нічну атаку росіян на Кривий Ріг поранені п'ятеро людей.
Двоє з них госпіталізовані. 42-річний чоловік у важкому стані, 41-річний чоловік у стані середньої тяжкості. 43-річний чоловік та дві жінки 19 і 61 років лікуватимуться амбулаторно.
У місті пошкоджені багатоквартирний та приватні будинки.
Нагадаємо, зранку 10 вересня росіяни атакували АЗС у Києві, коли там були люди.
А 8 вересня ЗС РФ поцілили реактивним дроном просто у будівлю телеканалів "Ми – Україна" та "Ми – Україна+" в Києві.