РФ ударила по будівлі "Суспільного" в Кривому Розі: які наслідки (фото)

За попередніми підрахунками, у будівлі вибито понад 50 вікон, також пошкоджені меблі.

"Вибиті майже всі вікна, пошкоджені міжкімнатні двері. Поранених, слава Богу, немає, бо це вночі було. З охоронцем теж все добре. Зараз ми ще фіксуємо наслідки, все фотографуємо. Вся техніка теж вціліла, вона якраз перебувала в кабінетах, які не постраждали", — розповіла Ірина, адміністраторка корпункту "Суспільного" у Кривому Розі.

Атакован телеканал "Суспільне" в Кривому Розі Фото: Суспільне

ЗС РФ поцілили у будівлю "Суспільного" Фото: Суспільне

Тим часом Олександр Ганжа, голова Дніпропетровської ОВА, повідомив, що через нічну атаку росіян на Кривий Ріг поранені п'ятеро людей.

Двоє з них госпіталізовані. 42-річний чоловік у важкому стані, 41-річний чоловік у стані середньої тяжкості. 43-річний чоловік та дві жінки 19 і 61 років лікуватимуться амбулаторно.

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У місті пошкоджені багатоквартирний та приватні будинки.

Нагадаємо, зранку 10 вересня росіяни атакували АЗС у Києві, коли там були люди.

А 8 вересня ЗС РФ поцілили реактивним дроном просто у будівлю телеканалів "Ми – Україна" та "Ми – Україна+" в Києві.