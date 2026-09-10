Россия ударила по зданию "Суспільного" в Кривом Роге: какие последствия (фото)

По предварительным подсчётам, в здании выбито более 50 окон, также повреждена мебель.

"Выбиты почти все окна, повреждены межкомнатные двери. Раненых, слава Богу, нет, потому что это произошло ночью. С охранником тоже всё в порядке. Сейчас мы ещё фиксируем последствия, всё фотографируем. Вся техника тоже уцелела, она как раз находилась в кабинетах, которые не пострадали", — рассказала Ирина, администратор корпункта "Суспильного" в Кривом Роге.

Подвергся нападению телеканал "Суспильне" в Кривом Роге Фото: Суспільне

Вооруженные силы РФ обстреляли здание "Суспильного" Фото: Суспільне

Между тем Александр Ганжа, глава Днепропетровской областной государственной администрации, сообщил, что в результате ночной атаки российских войск на Кривой Рог ранены пять человек.

Двое из них госпитализированы. 42-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, 41-летний мужчина — в состоянии средней тяжести. 43-летний мужчина и две женщины 19 и 61 лет будут проходить лечение амбулаторно.

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В городе повреждены многоквартирные и частные дома.

Напомним, утром 10 сентября россияне атаковали АЗС в Киеве, когда там находились люди.

А 8 сентября Вооружённые силы РФ нанесли удар реактивным дроном прямо по зданию телеканалов "Мы — Украина" и "Мы — Украина+" в Киеве.