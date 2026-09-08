Россия атаковала офисы двух украинских телеканалов в Киеве: есть пострадавшие (видео)

Вооруженные силы РФ нанесли удар по зданию, в котором расположены офисы телеканалов "Мы — Украина" и "Мы — Украина+" в Киеве. Обрушилась стена, сейчас на месте работают спасатели и медики.

Об атаке рассказали сами сотрудники телеканалов. Так, журналист Вячеслав Гарнаев сообщил, что дрон влетел прямо в центральный вход.

"Пока столица приходит в себя после ночной массированной атаки, враг продолжает наносить удары по столице Украины реактивными "Шахедами"… Один из таких беспилотников врезался в здание, где находится телеканал марафона "Мы — Украина". Частично разрушен вход в здание, дрон влетел прямо в центральный вход", — рассказал Гарнаев.

По его словам, пострадало как минимум пять человек; по предварительным данным, травмы несерьезные, люди получили порезы от осколков. Однако точное состояние пострадавших в настоящее время уточняется.

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Журналистка Эльвина Сеитбуллаева сообщила в посте в социальных сетях, что во время удара в офисе находились сотрудники канала.

"На втором этаже находилась наша редакция. От неё ничего не осталось. Всё уничтожили россияне", — сообщила она.

Владимир Зеленский прокомментировал удар по телеканалу, подчеркнув, что Россия нанесла удар по журналистам, а ударный дрон атаковал здание телеканала "Мы — Украина", вещающего в рамках телемарафона "Единые новости", среди бела дня, когда журналисты были в эфире. Президент сообщил, что на данный момент известно о пяти пострадавших.

"Шахиды" против СМИ — это новая страница в истории российской деградации, и Европа и мир обязательно должны отреагировать на это. Нельзя оставлять безнаказанным ни один удар по Украине и украинцам — по их жизни. Россию нужно остановить, и это возможно только благодаря совместным усилиям", — отметил Зеленский.

Напомним, что россияне всю ночь наносили ракетные и дронные удары по Киеву и Одессе. Два человека погибли.

Этой ночью враг запустил по Украине крылатые ракеты Х-101 со стратегической авиации: взрывы прогремели в Киеве и Белой Церкви.