Росія атакувала офіси двох українських телеканалів в Києві: є постраждалі (відео)

ЗС РФ ударили по будівлі, де розташовані офіси телеканалів "Ми – Україна" та "Ми – Україна+" в Києві. Обвалилась стіна, нині на місці працюють рятувальники та медики.

Про атаку розповіли самі працівники каналів. Так, журналіст В'ячеслав Гарнаєв повідомив, що дрон влетів прямо у центральний вхід.

"Поки столиця оговтується від нічної масованої атаки, ворог продовжує атакувати столицю України реактивними "Шахедами… один з таких безпілотників влетів в будівлю, де розташований телеканал марафону "Ми — Україна". Частково зруйновано вхід до будівлі, дрон влетів прямо у центральний вхід", — розповів Гарнаєв.

За його словами, щонайменше п'ятеро людей постраждало, попередньо травми не суттєві, людей посікло уламками. Але точний стан потерпілих наразі уточнюється.

Журналістка Ельвіна Сеїтбуллаєва розповіла в пості у соцмережах, що під час удару в офісу знаходились працівники каналу.

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"На другому поверсі був наш ньюзрум. Від нього нічого не залишилося. Усе знищили росіяни", — повідомила вона.

Володимир Зеленський прокоментував удар по телеканалу, підкресливши, що Росія завдала удару по журналістах і ударний дрон атакував будівлю телеканала "Ми – Україна" телемарафону "Єдині новини" серед білого дня і коли журналісти були в ефірі. Президент повідомив, що наразі відомо про п'ятьох постраждалих.

"Шахеди" проти медіа — це нова сторінка російської деградації, і точно має бути реакція Європи і світу на це. Не можна залишати безкарним жоден удар по Україні й українцях – по життю. Росію потрібно зупинити, і це можливо тільки завдяки спільним зусиллям", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, росіяни всю ніч атакували Київ та Одесу ракетами та дронами. Двоє людей загинули.

Цієї ночі ворог запустив по Україні крилаті ракети Х-101 зі стратегічної авіації: вибухи лунали у Києві та Білій Церкві.