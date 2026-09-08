Повітряна тривога майже по всіх областях: росіяни атакують Україну крилатими ракетами

У ніч на 8 вересня росіяни запустили по Україні крилаті ракети Х-101 з бортів стратегічної авіації Ту-95МС та Ту-160. Повітряна тривога була оголошена у низці східних, центральних, північних, південних областей, а також поширилася на західні регіони.

Перші крилаті ракети порушили повітряний простір України близько 04:20 години: ворожі цілі заходили через Сумську область та рухалися далі через Чернігівщину. Про це повідомили Повітряні сили.

Карта повітряних тривог станом на 04:30 годину Фото: Скрін

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