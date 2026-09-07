Удар по тютюновій фабриці в Прилуках: у BAT заявили про пошкодження підприємства (відео)

Російські війська 7 вересня атакували безпілотниками тютюнову фабрику British American Tobacco у Прилуках на Чернігівщині. У компанії підтвердили пошкодження підприємства та повідомили, що оцінюють наслідки удару.

Про це повідомили у пресслужбі “ВАТ — Україна” в коментарі “РБК-Україна”.

У компанії зазначили, що попередньо серед працівників підприємства постраждалих немає.

“Підтверджуємо, що підприємство зазнало пошкоджень. Наразі триває оцінка наслідків. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Додаткові деталі повідомимо після завершення перевірки інформації”, — повідомили у BAT.

Що відомо про удар по фабриці

Внаслідок атаки на території підприємства спалахнула пожежа. За словами працівників фабрики, загорівся дах сигаретного цеху, а пожежники прибули на місце та ліквідовували займання.

На момент атаки всі працівники підприємства перебували в укритті. За попередньою інформацією, серед них ніхто не постраждав. В однієї жінки виникла гостра реакція на стрес, їй надали допомогу.

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За даними поліції, попередньо відомо також про постраждалу місцеву мешканку, яка перебувала на зупинці неподалік підприємства. На місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, поліцейські офіцери громади та екстрені служби.

Які наслідки для підприємства

У BAT повідомили, що наразі оцінюють наслідки атаки. Команда компанії також оцінює ступінь пошкоджень виробничих і складських приміщень та вживає заходів для забезпечення стабільності бізнес-процесів. Додаткову інформацію про наслідки атаки та подальші кроки компанія обіцяє повідомляти після отримання даних.

Наслідки атаки на фабрику Фото: Національна поліція

Підприємство “В.А.Т. — Прилуки” входить до складу міжнародної корпорації British American Tobacco. Прилуцька фабрика є одним із найбільших виробників та експортерів тютюнових виробів в Україні.

Що виробляють на фабриці в Прилуках

На підприємстві виробляють сигарети міжнародних брендів та національну марку “Прилуки”, а також ТВЕН — тютюнові вироби для електронних систем нагрівання тютюну. Це підтверджується, зокрема, проміжною звітністю підприємства за другий квартал 2026 року.

У повідомленнях про фабрику також зазначаються такі бренди, як Kent, Rothmans, Vogue, Dunhill, Pall Mall, Lucky Strike та Capri. На підприємстві також виробляють продукцію для системи нагрівання тютюну glo.

За даними звітності, у другому кварталі 2026 року підприємство виробило понад 1,62 млрд сигарет із фільтром та понад 297 млн ТВЕН. Обсяг експорту за цей період становив понад 240,6 млн грн, або 28% від загальної суми виручки.

Прилуцька міська рада також вказує “В.А.Т. — Прилуки” серед промислових підприємств міста, основним видом продукції якого є тютюнові вироби.

Наразі компанія продовжує оцінювати масштаби пошкоджень після атаки. Додаткові деталі BAT обіцяє повідомити після завершення перевірки.

Нагадаємо, у ніч на 16 серпня російські війська атакували відомий книжковий ринок “Петрівка” біля станції метро “Почайна”. Внаслідок пожежі згоріли кілька торговельних рядів із книгами.

Російські війська також завдають ударів по українських виробничих підприємствах і знищують книжкову продукцію.