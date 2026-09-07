Удар по табачной фабрике в Прилуках: в BAT сообщили о повреждениях предприятия (видео)

7 сентября российские войска нанесли удар беспилотниками по табачной фабрике British American Tobacco в Прилуках Черниговской области. В компании подтвердили повреждения предприятия и сообщили, что оценивают последствия удара.

Об этом сообщили в пресс-службе "ОАО — Украина" в комментарии "РБК-Украина".

В компании сообщили, что, по предварительным данным, среди сотрудников предприятия пострадавших нет.

"Подтверждаем, что предприятие получило повреждения. В настоящее время проводится оценка последствий. По предварительным данным, пострадавших нет. Дополнительные подробности сообщим после завершения проверки информации", — сообщили в BAT.

Что известно об ударе по фабрике

В результате атаки на территории предприятия вспыхнул пожар. По словам работников фабрики, загорелась крыша сигаретного цеха, а пожарные прибыли на место и ликвидировали возгорание.

На момент атаки все сотрудники предприятия находились в укрытии. По предварительным данным, никто из них не пострадал. У одной женщины возникла острая стрессовая реакция, ей оказали помощь.

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По данным полиции, предварительно известно также о пострадавшей местной жительнице, которая находилась на остановке неподалеку от предприятия. На месте работают следственно-оперативные группы, криминалисты, полицейские общины и экстренные службы.

Каковы последствия для предприятия

В BAT сообщили, что в настоящее время оценивают последствия атаки. Команда компании также оценивает степень повреждений производственных и складских помещений и принимает меры для обеспечения стабильности бизнес-процессов. Дополнительную информацию о последствиях атаки и дальнейших шагах компания обещает сообщать после получения данных.

Последствия нападения на фабрику Фото: Национальная полиция

Предприятие "ВАТ — Прилуки" входит в состав международной корпорации British American Tobacco. Прилукская фабрика является одним из крупнейших производителей и экспортеров табачных изделий в Украине.

Что производят на фабрике в Прилуках

На предприятии производят сигареты международных брендов и национальную марку "Прилуки", а также ТВЕН — табачные изделия для электронных систем нагрева табака. Это подтверждается, в частности, промежуточной отчетностью предприятия за второй квартал 2026 года.

В сообщениях о фабрике также упоминаются такие бренды, как Kent, Rothmans, Vogue, Dunhill, Pall Mall, Lucky Strike и Capri. На предприятии также производят продукцию для системы нагрева табака glo.

Согласно отчетности, во втором квартале 2026 года предприятие произвело более 1,62 млрд сигарет с фильтром и более 297 млн ТВЕН. Объем экспорта за этот период составил более 240,6 млн грн, или 28% от общей суммы выручки.

Прилуцкий городской совет также указывает "ОАО — Прилуки" в числе промышленных предприятий города, основным видом продукции которых являются табачные изделия.

В настоящее время компания продолжает оценивать масштабы ущерба, нанесенного в результате атаки. BAT обещает сообщить дополнительные подробности после завершения проверки.

Напомним, в ночь на 16 августа российские войска атаковали известный книжный рынок "Петровка" возле станции метро "Почайна". В результате пожара сгорели несколько торговых рядов с книгами.

Российские войска также наносят удары по украинским производственным предприятиям и уничтожают книжную продукцию.