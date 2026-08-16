Ночной обстрел Киева: в ходе атаки на "Петровку" пострадали два издательства (фото)

В ночь на 16 августа россияне обстреляли книжный рынок "Петровка" в Киеве. Пострадавшие издательства начали выходить на связь.

По состоянию на вечер подтвердилось, что в результате российского удара в районе станции метро "Почайна" пострадали как минимум два украинских издательства.

Издательство "Лаборатория"

"Сегодня в результате российского удара по Киеву были повреждены офис и часть складов Лаборатории на Почайной. К счастью, команда не пострадала, и это самое главное. В настоящее время мы оцениваем последствия удара и масштабы повреждений", — говорится в заявлении издательства.

В команде отметили, что из-за этого в ближайшее время возможны задержки с отправкой заказов. Они постепенно расчищают завалы и возобновляют работу.

"И спасибо, что продолжаете поддерживать украинское книгоиздание. Каждый ваш заказ сегодня — это поддержка "Лаборатории" и нашей возможности продолжать работу", — добавили в издательстве.

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Издательство "Лаборатория" пострадало от атаки со стороны россиян Фото: Instagram

Издательство "Наш Формат"

"В результате ночной атаки на Киев был поврежден офис "Нашего Формата". В ночь на 16 августа Киев подвергся очередной атаке российских войск. В результате обстрела пострадал офис издательства "Наш Формат", расположенный возле станции метро "Почайна". В нескольких кабинетах выбиты части стен, поврежден потолок, разрушена и смещена мебель", — заявили в издательстве.

Сотрудники не пострадали. А команда издательства в настоящее время оценивает последствия атаки и масштабы повреждений. Лучший способ поддержать "Наш Формат", по словам команды, — это покупать их книги.

В издательстве напомнили, что 4 июля 2025 года в результате обстрела Киева также был повреждён их склад. Взрывная волна и обломки разрушили часть фасада, выбили окна, повредили перекрытия и помещения склада, а часть книг пострадала в результате обстрела и тушения пожара. Работу издательства удалось полностью возобновить лишь через полтора месяца после атаки.

Издательство "Наш Формат" пострадало от обстрела 16 августа Фото: Instagram

На данный момент другие крупные украинские издательства не делали заявлений об уничтожении своей продукции на "Петровке".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Россияне нанесли удар по крупнейшему книжному рынку Киева "Петровка". Пострадали три человека.

После ночной атаки ВС РФ на крупнейшем книжном рынке столицы остались обгоревшие павильоны.

Кроме того, в ночь на 19 июля в результате массированной российской атаки склад издательства "Книголав" был уничтожен тремя баллистическими ракетами.