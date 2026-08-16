Ночной обстрел Киева: в ходе атаки на "Петровку" пострадали два издательства (фото)
В ночь на 16 августа россияне обстреляли книжный рынок "Петровка" в Киеве. Пострадавшие издательства начали выходить на связь.
По состоянию на вечер подтвердилось, что в результате российского удара в районе станции метро "Почайна" пострадали как минимум два украинских издательства.
Издательство "Лаборатория"
"Сегодня в результате российского удара по Киеву были повреждены офис и часть складов Лаборатории на Почайной. К счастью, команда не пострадала, и это самое главное. В настоящее время мы оцениваем последствия удара и масштабы повреждений", — говорится в заявлении издательства.
В команде отметили, что из-за этого в ближайшее время возможны задержки с отправкой заказов. Они постепенно расчищают завалы и возобновляют работу.
"И спасибо, что продолжаете поддерживать украинское книгоиздание. Каждый ваш заказ сегодня — это поддержка "Лаборатории" и нашей возможности продолжать работу", — добавили в издательстве.
Издательство "Наш Формат"
"В результате ночной атаки на Киев был поврежден офис "Нашего Формата". В ночь на 16 августа Киев подвергся очередной атаке российских войск. В результате обстрела пострадал офис издательства "Наш Формат", расположенный возле станции метро "Почайна". В нескольких кабинетах выбиты части стен, поврежден потолок, разрушена и смещена мебель", — заявили в издательстве.
Сотрудники не пострадали. А команда издательства в настоящее время оценивает последствия атаки и масштабы повреждений. Лучший способ поддержать "Наш Формат", по словам команды, — это покупать их книги.
В издательстве напомнили, что 4 июля 2025 года в результате обстрела Киева также был повреждён их склад. Взрывная волна и обломки разрушили часть фасада, выбили окна, повредили перекрытия и помещения склада, а часть книг пострадала в результате обстрела и тушения пожара. Работу издательства удалось полностью возобновить лишь через полтора месяца после атаки.
На данный момент другие крупные украинские издательства не делали заявлений об уничтожении своей продукции на "Петровке".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Россияне нанесли удар по крупнейшему книжному рынку Киева "Петровка". Пострадали три человека.
- После ночной атаки ВС РФ на крупнейшем книжном рынке столицы остались обгоревшие павильоны.
Кроме того, в ночь на 19 июля в результате массированной российской атаки склад издательства "Книголав" был уничтожен тремя баллистическими ракетами.