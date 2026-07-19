Россияне "Искандерами" уничтожили 250 тысяч книг в Киеве: что известно (фото)

В ночь на 19 июля в результате массированной российской атаки склад издательства "Книголав" был уничтожен тремя баллистическими ракетами.

Об этом сообщила команда издательства и соучредительница Светлана Павелецкая.

Россияне уничтожили склад "Книголав"

По предварительным данным, в результате удара никто из сотрудников не пострадал. Однако в результате действий россиян было уничтожено 250 тысяч книг.

Команда "Книголав" подчеркнула, что это результат работы авторов, переводчиков, редакторов и дизайнеров.

"Россия в очередной раз доказывает, что ведет войну не только против людей, но и против украинской культуры, образования и нашего будущего", — говорится в заявлении "Книголава".

Они добавили, что из-за россиян теперь возникнут временные задержки с отправкой заказов. Команда работает над восстановлением всех процессов.

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Издательство поблагодарило читателей за терпение, понимание и поддержку.

Сделала заявление также соучредительница издательства Светлана Павелецкая. Она попросила поддерживать украинский бизнес.

"Хочу поделиться своей болью. Ночью три ракеты "Искандер" уничтожили склад с продукцией "Книголав". 250 тысяч книг уничтожено. Это огромный труд всей команды авторов, редакторов, верстальщиков, дизайнеров, всех-всех-всех. Слава Богу, люди не пострадали. Это главное. Но, конечно, это боль, потому что это наша работа. И, к сожалению, эти книги в ближайшее время не появятся на ваших книжных полках. Мы каким-то образом восстановимся, всё будет в порядке, но, во-первых, хочу попросить вас отнестись с пониманием к тому, что будут задержки, объективно, и хочу попросить вас поддерживать друг друга, поддерживать бизнес, поддерживать тех, кто остаётся, работает, пытается развивать страну, потому что это просто какой-то, если честно, пи**ец", — сказала жена Дмитрия Кулебы.

Напомним, в результате массированной российской атаки в ночь на 19 июля серьезным разрушениям подвергся один из крупнейших логистических комплексов Украины — Amtel — в Бучанском районе.

Кроме того, Фокус ранее сообщал, что основатель компании UKRTAC Северион Дангадзе заявил, что россияне уничтожили завод и склады компании, которая является одним из крупных производителей военного снаряжения для СОУ.