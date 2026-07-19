Росіяни "Іскандерами" знищили 250 тисяч книжок у Києві: що відомо (фото)

У ніч проти 19 липня російська масована атака знищила склад видавництва "Книголав" трьома балістичними ракетами.

Про це повідомила команда видавництва та співзасновниця Світлана Павелецька.

Росіяни знищили склад "Книголав"

За попередніми даними, внаслідок удару ніхто з працівників не постраждав. Втім, діями росіян було знищено 250 тисяч книжок.

Команда "Книголав" наголосила, що це результат роботи авторів, перекладачів, редакторів, дизайнерів.

"Росія вкотре доводить, що веде війну не лише проти людей, а й проти української культури, освіти та нашого майбутнього", — йдеться в заяві "Книголаву".

Вони додали, що через росіян тепер будуть тимчасові затримки з відправленням замовлень. Команда працює над відновленням усіх процесів.

Видавництво подякувало читачам за терпіння, розуміння та підтримку.

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На звʼязок вийшла також співзасновниця видавництва Світлана Павелецька. Вона попросила підтримувати український бізнес.

"Хочу поділитися власним болем. Вночі три ракети "Іскандер" знищили склад з продукцією "Книголав". 250 тисяч книжок знищено. Це величезна робота всієї команди авторів, редакторів, верстальників, дизайнерів, всіх-всіх-всіх. Слава Богу, люди не постраждали. Це головне. Але звичайно, це біль, тому що це наша робота. І на жаль ці книжки не побачать скоро ваші книжкові полиці. Ми якимось чином відбудуємось, все буде ок, але, по-перше, хочу попросити вашого розуміння з тим, що будуть затримки, об'єктивно, і хочу попросити вас підтримувати один одного, підтримувати бізнес, підтримувати тих, хто лишається, працює, намагається розвивати країну, тому що це просто якийсь, якщо чесно, пи**ець", — сказала дружина Дмитра Кулеби.

Нагадаємо, унаслідок масованої російської атаки в ніч на 19 липня серйозних руйнувань зазнав один з найбільших логістичних комплексів України Amtel у Бучанському районі.

Також Фокус раніше писав, що засновник компанії UKRTAC Северіон Дангадзе повідомив, що росіяни знищили завод та склади компанії, яка є одним з великих виробників військового спорядження для СОУ.