Росіяни зруйнували логістичний комплекс площею 100 тис. кв. м під Києвом (фото)

Унаслідок масованої російської атаки в ніч на 19 липня серйозних руйнувань зазнав один з найбільших логістичних комплексів України Amtel у Бучанському районі.

Ворог ударив ракетою по бізнесу площею 100,2 тис. кв. м, повідомило Головне управління ДСНС України у Київській області.

Росіяни зруйнували Amtel

"Рятувальники локалізовали масштабну пожежу, що виникла внаслідок ворожої атаки на одному з об’єктів Київщини. Вогонь охопив дві складські будівлі на загальній площі близько 100 тисяч квадратних метрів", — йдеться в дописі рятувальників.

До ліквідації пожежі було залучено понад 200 рятувальників, 73 одиниці техніки, у тому числі 3 гелікоптери.

За попередньою інформацією, постраждали двоє людей.

Удар повністю зруйнував складський комплекс. Через цей хаб проходили товари для українських підприємств, лікарські засоби, гуманітарна допомога та тисячі поштових відправлень.

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Наслідки обстрілу 19 липня Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу 19 липня Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу 19 липня Фото: ДСНС

Обстріл 19 липня

У ніч на неділю, 19 липня, російські війська випустили по Києву та області близько 40 балістичних ракет "Іскандер-М", "Циркон", а також "С-400". Ракети запускали з Брянської, Курської та Ростовської областей РФ.

Внаслідок атаки зафіксували десятки влучань, а найбільших руйнувань зазнали Київ, Київська область і Запоріжжя.

Нагадаємо, засновник компанії UKRTAC Северіон Дангадзе повідомив, що росіяни знищили завод та склади компанії, яка є одним з великих виробників військового спорядження для Сил оборони України.

Також Фокус раніше писав, що в РФ не промовчали після масованої атаки по Україні та заявили, що нічний удар "точно не фінал", давши зрозуміти про намір продовжувати обстріли.