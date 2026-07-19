Россияне разрушили логистический комплекс площадью 100 тыс. кв. м под Киевом (фото)

В результате массированной российской атаки в ночь на 19 июля серьезным разрушениям подвергся один из крупнейших логистических комплексов Украины — Amtel — в Бучанском районе.

Враг нанес ракетный удар по бизнес-центру площадью 100,2 тыс. кв. м, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.

Россияне разрушили Amtel

"Спасатели локализовали крупный пожар, возникший в результате вражеской атаки на одном из объектов Киевской области. Огонь охватил два складских здания общей площадью около 100 тысяч квадратных метров", — говорится в сообщении спасателей.

К ликвидации пожара были привлечены более 200 спасателей, 73 единицы техники, в том числе 3 вертолета.

По предварительным данным, пострадали два человека.

Удар полностью разрушил складской комплекс. Через этот хаб проходили товары для украинских предприятий, лекарственные средства, гуманитарная помощь и тысячи почтовых отправлений.

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Последствия обстрела 19 июля Фото: ГСЧС

Последствия обстрела 19 июля Фото: ГСЧС

Последствия обстрела 19 июля Фото: ГСЧС

Обстрел 19 июля

В ночь на воскресенье, 19 июля, российские войска выпустили по Киеву и области около 40 баллистических ракет "Искандер-М", "Циркон", а также "С-400". Ракеты запускались из Брянской, Курской и Ростовской областей РФ.

В результате атаки было зафиксировано десятки попаданий, при этом наибольшие разрушения понесли Киев, Киевская область и Запорожье.

Напомним, что основатель компании UKRTAC Северион Дангадзе сообщил, что россияне уничтожили завод и склады компании, которая является одним из крупных производителей военного снаряжения для Сил обороны Украины.

Кроме того, Фокус ранее сообщал, что в РФ не промолчали после массированной атаки на Украину и заявили, что ночной удар "точно не финал", дав понять о намерении продолжать обстрелы.