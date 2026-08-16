Нічний обстріл Києва: під час атаки на "Петрівку" постраждали 2 видавництва (фото)

У ніч на 16 серпня росіяни обстріляли книжковий ринок у Києві "Петрівка". Видавництва, які постраждали, почали виходити на звʼязок.

Станом на вечір підтверджено, що внаслідок російського удару біля метро "Почайна" постраждали щонайменше два українські видавництва.

Видавництво "Лабораторія"

"Сьогодні внаслідок російської атаки на Київ було пошкоджено офіс і частину складів Лабораторії на Почайній. На щастя, команда не постраждала і це найголовніше. Наразі оцінюємо наслідки атаки та масштаби пошкоджень", — йдеться в заяві видавництва.

У команді наголосили, що через це найближчим часом можливі затримки з відправленнями замовлень. Вони поступово розбирають завали й відновлюють роботу.

"І дякуємо, що продовжуєте підтримувати українське книговидання. Кожне ваше замовлення сьогодні — це підтримка Лабораторії та нашої можливості працювати далі", — додали у видавництві.

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Видавництво "Лабораторія" постраждало від атаки росіян Фото: Instagram

Видавництво "Наш Формат"

"Унаслідок нічної атаки на Київ було пошкоджено офіс "Нашого Формату". У ніч на 16 серпня Київ зазнав чергової атаки російських військ. Внаслідок обстрілу постраждав офіс видавництва "Наш Формат", розташований біля станції метро "Почайна". У кількох кабінетах вибито частини стін, пошкоджено стелю, зруйновано та зміщено меблі", — заявили у видавництві.

Працівники не постраждали. А команда видавництва наразі оцінює наслідки атаки та масштаби пошкоджень. Найкращий спосіб підтримати "Наш Формат", за словами команди, це купувати їхні книжки.

У видавництві нагадали, що 4 липня 2025 року внаслідок обстрілу Києва також було пошкоджено їхній склад. Вибухова хвиля та уламки зруйнували частину фасаду, вибили вікна, пошкодили перекриття та приміщення складу, а частина книжок постраждала внаслідок обстрілу та гасіння пожежі. Роботу видавництва вдалося повністю відновити лише через півтора місяця після атаки.

Видавництво "Наш Формат" постраждало від обстрілу 16 серпня Фото: Instagram

Наразі інші великі українські видавництва не робили заяв про знищення їхньої продукції на "Петрівці".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Росіяни вдарили по найбільшому книжковому ринку Києва "Петрівка". Постраждали троє людей.

Після нічної атаки ЗС РФ на найбільшому книжковому ринку столиці залишилися обгорілі павільйони.

Крім того, у ніч проти 19 липня російська масована атака знищила склад видавництва "Книголав" трьома балістичними ракетами.