Росія влаштувала масовану атаку по Україні: у Києві горів легендарний книжний ринок "Петрівка"

Від нічного російського обстрілу постраждав найбільший книжний ринок Києва "Петровка" біля станції метро "Почайна" у Оболонському районі. Торгівельні ятки вигоріли майже вщент.

У ніч на неділю, 16 серпня росіяни атакували Київ, Кременчук та Кривий Ріг протикорабельними ракетами Онікс, балістичними ракетами Іскандер-М/С-400/KN-23, керованими авіаракетами Х-59/69, а також 106 ударними БпЛА різних типів. Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено три КАР Х-59/69 та 85 ворожих БпЛА.

Кількість знищених ворожих цілей Фото: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків на 3 локаціях.

Київ

В Оболонському районі Києва внаслідок атаки сталося падіння уламків та загоряння в нежитлових приміщеннях за двома адресами, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Біля одного з приміщень сталося загоряння декількох автомобілів.

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Надзвичайники на ліквідації загоряння після удару ЗС РФ Фото: ДСНС

У Голосіївському районі виникла пожежа на території нежитлової забудови.

Пожежа ліквідована Фото: ДСНС

Рятувальники уточнили, що у Оболонському районі сталася масштабна пожежа на території одного із ринків, вже відомо про 3 постраждалих людей. На іншій локації внаслідок вибухової хвилі сталося незначне руйнування будівлі без загоряння. Також, ще за однією адресою сталося влучання в нежитлову будівлю.

Телеграм-канал "Київ оперативний" повідомляв, що після ворожої атаки на Почайній горить книжковий ринок "Петрівка".

Росіяни знищують українські книжки Фото: Скріншот

Також мережею ширяться кадри сотень згорілих книжок.

Дніпропетровська область

ЗС РФ вдарили по промисловим об'єктам Кривого Рогу, інформував вночі глава ОВА Олександр Ганжа.

Удар по підприємству у Кривому Розі Фото: Дніпропетровська ОДА

Одна людина загинула, ще 13 постраждали. У важкому стані до лікарні доправили 48-річного чоловіка, а 10 людей госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Рятувальники ліквідовують пожежу Фото: ДСНС

За інформацією ДСНС, внаслідок атак також сталися займання у Широківській та Грушівській громадах, а у Нікопольському районі пошкоджені інфраструктура, підприємство, приватний та багатоквартирний будинки, постраждав 55-річний чоловік.

Полтавська область

Ворог атакував Кременчуцьку громаду, повідомляв глава ОВА Віталій Дяківнич.

Моніторингові канали інформували, що Росія атакувала Кременчуцький НПЗ.

Нагадаємо, Фокус писав, що вночі РФ здійснила атаку на Кременчук і Кривий Ріг.

Водночас у місті Чехов Московської області РФ пролунали сильні вибухи.