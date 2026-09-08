У Києві палає навчальний заклад, люди заблоковані у зруйнованому будинку: що відомо про перші наслідки атаки РФ

Внаслідок нічної масованої атаки балістики у Києві спалахнули пожежі. Відомо про руйнування житлових будинків у столиці, в одній із будівель люди опинилися заблокованими після удару.

Спершу наслідки російської атаки на столицю були зафіксовані у двох районах: Солом'янському та Дарницькому. Про це розповіли у Київській міській військовій адміністрації.

Там повідомили, що у Солом'янському районі зафіксовано падіння уламків ворожої цілі на 5-поверховий житловий будинок. Також на іншій локації внаслідок обстрілу було 3-поверховий житловий будинок. У Дарницькому районі пошкоджено автомобіль внаслідок падіння уламків.

Через деякий час у КМВА уточнили, що у Солом'янському районі також спостерігається пожежа у складських приміщеннях після атаки РФ.

Згодом мер Києва Віталій Кличко інформував, що у Солом'янському районі зафіксовано виклик медиків на тлі балістичної атаки росіян. Бригади медичних працівників відправилися на місця виклику, проте даних щодо поранених чи загиблих на момент публікації не надходило.

Відео дня

Через деякий час Кличко також повідомив про наслідки обстрілу у Голосіївському районі столиці. Там, за його даними, спалахнула пожежа на території одного з навчальних закладів. За іншою адресою люди опинилися заблокованими у житловій багатоповерхівці після російських ударів.

"У Голосіївському районі пожежа на території навчального закладу. Також, попередньо, заблоковані люди в житловому будинку". повідомив Кличко.

Пожежі охопили і Дарницький та Подільський райони Києва. Там фіксується займання на території нежитлових приміщень, зауважив мер.

У КМВА уточнили, що у Подільському районі також спостерігається пожежа на території гаражів, горять автомобілі після ударів РФ.

Згодом у КМВА повідомили, що станом на 05:30 годину відомо про щонайменше 6 поранених внаслідок атаки на столицю. Мер уточнив, що медики на цей час госпіталізували трьох людей, ще трьом надали домогу амбулаторно.

Інформація про всі наслідки масованого обстрілу на момент публікації .встановлюється.

Нагадаємо, у ніч на 8 вересня росіяни атакували Київ балістичними ракетами та гіперзвуковими ракетами "Циркон".

Також під ранок у повітряний простір України увійшли крилаті ракети росіян: вибухи повторно пролунали у Києві, також повідомляли про атаку та вибухи у Білій Церкві.