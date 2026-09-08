В Киеве горит учебное заведение, люди заблокированы в разрушенном здании: что известно о первых последствиях атаки РФ

В результате ночной массированной ракетной атаки в Киеве вспыхнули пожары. Известно о разрушении жилых домов в столице; в одном из зданий люди оказались заблокированными после удара.

Сначала последствия российского удара по столице были зафиксированы в двух районах: Соломенском и Дарницком. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Там сообщили, что в Соломенском районе зафиксировано падение обломков вражеской цели на 5-этажный жилой дом. Также в другом месте в результате обстрела пострадал 3-этажный жилой дом. В Дарницком районе в результате падения обломков был поврежден автомобиль.

Через некоторое время в КМВА уточнили, что в Соломенском районе также наблюдается пожар в складских помещениях после атаки РФ.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе был зафиксирован вызов медиков в связи с баллистической атакой со стороны россиян. Бригады медицинских работников выехали на место вызова, однако данных о раненых или погибших на момент публикации не поступало.

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Через некоторое время Кличко также сообщил о последствиях обстрела в Голосеевском районе столицы. Там, по его данным, вспыхнул пожар на территории одного из учебных заведений. По другому адресу люди оказались заблокированными в жилом многоэтажном доме после российских ударов.

"В Голосеевском районе произошел пожар на территории учебного заведения. Кроме того, по предварительным данным, в жилом доме заблокированы люди". сообщил Кличко.

Пожары охватили также Дарницкий и Подольский районы Киева. Там зафиксированы возгорания на территории нежилых помещений, отметил мэр.

В КМВА уточнили, что в Подольском районе также наблюдается пожар на территории гаражей, горят автомобили в результате ударов со стороны РФ.

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Напомним, в ночь на 8 сентября россияне нанесли удар по Киеву с использованием баллистических ракет и гиперзвуковых ракет "Циркон".

Кроме того, ранним утром в воздушное пространство Украины проникли российские крылатые ракеты: в Киеве вновь раздались взрывы, также поступали сообщения об атаке и взрывах в Белой Церкви.