В Киеве прогремели мощные взрывы: россияне атакуют Украину баллистическими ракетами и "Цирконами"

Посреди ночи 8 сентября в Киеве прогремела серия взрывов. Россияне запустили баллистические ракеты и гиперзвуковые "Цирконы" по украинской столице. Взрывы были слышны также в Одессе.

Около 03:20 по областям Украины начала распространяться воздушная тревога в связи с угрозой применения противником баллистических ракет с южного и восточного направлений. Воздушная тревога была объявлена в ряде южных, северных, центральных и восточных областей. Фокус сообщает, что известно о ночном баллистическом обстреле со стороны россиян.

Через несколько минут Воздушные силы предупредили о движении высокоскоростных целей в направлении столицы. В Киеве раздались сильные взрывы. Как сообщила корреспондентка Фокуса, взрывы, в частности, были слышны на левом берегу столицы.

Карта воздушных тревог по Украине по состоянию на 03:30 Фото: Скрін

Мониторинговые каналы сообщили, что враг применил для атаки на Киев и область также гиперзвуковые ракеты типа "Циркон". Помимо столицы, взрывы также прогремели в Белой Церкви в Киевской области. Одесскую область россияне также атаковали сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс".

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По предварительным подсчётам OSINT-каналов, для этой атаки россияне применили около десятка баллистических ракет и "Цирконов". Официальной информации от Воздушных сил пока не поступало.

Что известно о первых последствиях атаки на Киев

Через некоторое время в Киевской городской военной администрации сообщили о первых последствиях обстрела Киева. По предварительным данным, последствия зафиксированы как минимум в двух районах столицы — Соломенском и Дарницком.

В Соломенском районе обломки упали на 5-этажный жилой дом. В другом месте, по данным КГВА, поврежден 3-этажный жилой дом.

В Дарницком районе Киева в результате падения обломков был поврежден автомобиль.

Новость дополняется…

Напомним, 7 сентября россияне атаковали с помощью дронов табачную фабрику British American Tobacco в Прилуках Черниговской области.

Кроме того, 7 сентября россияне атаковали Запорожье с помощью дронов: после ударов загорелся местный торговый центр.