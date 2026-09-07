ВС РФ атаковали Запорожье с помощью дронов: после удара горит ТЦ (фото, видео)

В ночь на 7 сентября Вооруженные силы РФ нанесли удар по Запорожью с использованием ударных дронов. На данный момент известно о разрушении торгового центра и о том, что на территории комплекса начался пожар.

В результате атаки сообщений о пострадавших не поступало. Об этом сообщает начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Враг атаковал Запорожье с помощью БПЛА. Загорелся торговый центр. Пострадавших нет. глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров

Впоследствии глава ОВА обнародовал кадры с места попадания в одном из торговых центров города. На фотографиях видны значительные повреждения и начало возгорания на территории торгового центра.

Ранее Фокус сообщал о том, как РФ уничтожила завод "Хортица" в Запорожье. По имеющимся данным, по заводу попали четыре ракеты, после чего он горел не менее трех часов и сейчас не подлежит восстановлению.

Впоследствии стало известно, что РФ нанесла удары по Запорожью и Чугуеву во время переговоров в Москве. На видео с места событий — попадания в многоэтажки и кадры пожара в квартирах обычных людей