Восстановлению не подлежит: РФ уничтожила завод "Хортица" в Запорожье

Днем 27 августа российская террорситическая армия нанесла удары по одному из крупнейшийх в Украине заводов по производству алкогольных напитков в Запорожье.

В результате вражеской атаки пострадал ликеро-водочный завод "Хортица", который входит в группу Global Spirits, сообщает "NV Бизнес" со ссылкой на пресс-службу компании.

По имеющейся информации, по заводу было четыре прилета, после которых он горел не менее трех часов и сейчас не подлежит восстановлению.

Завод горел более трех часов

"Часть продукции сгорела полностью, часть оплавилась и подлежит утилизации", — уточнили в компании.

На данный момент известно, что потеряно от 3 до 4 миллионов бутылок продукции с выплаченным акцизом.

Об атаке на завод вчера в 11:38 сообщал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, не уточняя название предприятия.

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Это — вторая крупная атака на мощности предприятия. В ночь на 19 июля оккупанты уничтожили ракетой склад производителя алкоголя, нанеся убытков более чем на 100 млн гривен.

Согласно информации на сайте холдинга, ликероводочный завод "Хортица" — одно из основных предприятий холдинга Global Spirits. Завод построен по уникальному проекту и располагает оборудованием от мировых лидеров: в частности, инженерные системы Rehau, линии разлива Ital Project.

На заводе работали свыше 500 человек, а скорость линий разлива достигала 16 бутылок в секунду. В 2014 году завод был назван одним из лучших в мире ликероводочных заводов на конкурсе NYISC в США.

В связи с военной агрессией, 24 февраля 2022 международный холдинг Global Spirits отозвал все лицензии на производство и дистрибуцию алкогольной продукции на российском рынке.

Запорожье постоянно находится под атакой вражеских ракет и дронов. Сегодня российские оккупанты уничтожили последний работавший в городе гипермаркет "Эпицентр".

Из-за непрекращающихся обстрелов в областном центре уже появились антидроновые сетки, а маршрутки защищают специальными "мангалами".

После атак 27 и 28 августа украинский бизнес понес огромные убытки. РФ атаковала терминалы "Новой почты" в Сумах и Киевской области, склады с книгами и многие другие объекты.

Также Россия продолжает удары по торговым центрам. Буквально сегодня утром зафиксирован прилет в ТРЦ "Караван" в Харькове.

Напомним, в Киеве и ряде городов прогремели мощные взрывы.

Также сообщалось, что столица Украины установила рекорд по количеству воздушных тревог за сутки.