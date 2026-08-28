Терминалы "Новой почты", "Эпицентр" в Запорожье и книги: по каким складам в Украине ударила РФ

Российская армия продолжает уничтожать логистику и складские помещения вместе с распределительными центрами крупных украинских компаний.

За последние сутки под ударами РФ оказались "Новая почта", "Эпицентр" и другие важные для отечественного бизнеса объекты. В частности, оккупанты уничтожили сортировочные центры "Новой почты" в Сумах и Киевской области, сообщили в компании.

На терминал в Сумах враг сбросил четыре управляемые авиабомбы, повредив также три грузовых автомобиля. К счастью, сотрудники не пострадали.

Пожар на месте прилета по сортировочному центру "Новой почты" в Сумах

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Также уничтожено сортировочное депо под Киевом. В Святопетровском враг нанес повторный удар по объекту, когда туда приехали спасатели и другие экстренные службы.

В данный момент компания оценивает последствия очередного акта терроризма и, несмотря на атаки, продолжает работать.

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Также противник активно уничтожает гипермаркеты "Эпицентр". 27 августа уничтожен последний магазин этой сети в Харькове. "Эпицентр" на Салтовке россияне уничтожили 25 мая 2024 года, убив там 19 человек. Еще один гипермаркет на Алексеевке не работает с самого начала полномасштабной войны.

28 августа под ударом оказался последний работающий "Эпицентр" в Запорожье.

На днях два гипермаркета "Эпицентр" были атакованы и в Одессе.

Советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов ("Флеш") предупредил, что россияне и в дальнейшем будут пытаться наносить удары по крупным торговым центрам в украинских городах, чтобы уничтожить их.

"Это ответ на то, почему я обращался где-то неделю назад, что в "Эпицентрах" нужно быть осторожными. Потому что я понимал, что "Эпицентр" — это не только магазин, это магазин-склад. И сейчас мы видим, что происходит в Одессе: россияне начали атаковать именно "Эпицентры", потому что это очень крупные торговые сети", — заявлял он.

За последние сутки в результате российских ударов также загорелись склады Roshen, "Авроры", "Сильпо" и Comfy.

Сооснователь "Авроры" Тарас Панасенко накануне утром подтвердил удар по распределительному центру компании в Киевской области. По его словам, благодаря оперативному реагированию и соблюдению правил безопасности сотрудники не пострадали.

Ранее оккупанты ударили по распределительному центру "Авроры" в Полтаве, использовав тактику двойного удара.

Сегодня же стало известно, что вражеский "Шахед" атаковал склад, где хранились книги Readeat, Book.ua и других издательств. Об этом сообщил основатель Readeat, сети книжных магазинов в Киеве и крупного книжного онлайн-сервиса в Украине Дмитрий Феликсов, предупредив, что 28 августа сегодня не будет.

Напомним, 26 августа россияне обстреляли бизнес-центр в Лозовой в Харьковской области: людям пришлось выпрыгивать из окон здания, охваченного огнем.

Кроме того, на днях враг нанес удар беспилотниками по крупному торговому центру в Днепре.