"До двух минут на эвакуацию": россияне будут пытаться уничтожить крупные торговые центры в Украине, — "Флеш"

Россияне будут пытаться уничтожать крупные торговые центры в Украине. У людей на эвакуацию после предупреждения об угрозе будет всего до двух минут.

В частности, враг уже пытается уничтожать магазины сети "Эпицентр" на юге Украины, в том числе в Одессе. Россияне делают это, в частности, и потому, что "Эпицентр" — это не просто магазин, а магазин-склад. Об этом в интервью Radio NV 26 августа заявил советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов ("Флеш").

Эксперт пояснил, что в первую очередь россияне и в дальнейшем будут пытаться наносить удары по крупным торговым центрам в украинских городах, чтобы уничтожить их.

"Это ответ на то, почему я обращался где-то неделю назад, что в "Эпицентрах" нужно быть осторожными. Потому что я понимал, что "Эпицентр" — это не только магазин, это магазин-склад. И сейчас мы видим, что происходит в Одессе: россияне начали атаковать именно "Эпицентры", потому что это очень крупные торговые сети", — подчеркнул "Флеш".

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Существует ли угроза для небольших магазинов?

Комментируя новые угрозы со стороны россиян, Сергей Бескрестнов отметил, что враг не будет нацеливать баллистические ракеты или десятки дронов-камикадзе типа "Шахед" на небольшие магазины. В этом контексте эксперт привёл в качестве примера "Фору" или "АТБ".

"Потому что угроза, во-первых, касается крупных торговых сетей. И я говорю людям, что уже не так, как раньше: звучит сирена, у вас есть 10 минут, потому что "Шахед" не особо торопится. Сейчас все меняется", — подчеркнул эксперт.

По его словам, с момента, когда прозвучал сигнал воздушной тревоги, "Шахед" может уже в течение 5–10 минут атаковать торговый центр. Однако в случае угрозы применения баллистических ракет времени, чтобы добраться до укрытия, остается еще меньше.

Бексрестнов подчеркнул, что это касается как Киева, так и прифронтовых регионов.

Напомним, 26 августа россияне обстреляли бизнес-центр в Лозовой в Харьковской области: людям пришлось выпрыгивать из окон здания, охваченного огнем.

Кроме того, на днях враг нанес удар беспилотниками по крупному торговому центру в Днепре.