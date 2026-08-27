"До двох хвилин на евакуацію": росіяни намагатимуться знищити великі ТЦ в Україні, — "Флеш"

Росіяни намагатимуться знищувати великі торговельні центри в Україні. У людей на евакуацію після попередження про загрозу часу буде лише до двох хвилин.

Ворог зокрема вже намагається знищувати магазини мережі "Епіцентр" на півдні України, зокрема в Одесі. Росіяни це роблять зокрема і через те, що "Епіцентр" — це не просто магазин, а магазин-склад. Про це в інтерв'ю Radio NV 26 серпня заявив радник президента України з технологічних питань Сергій Бескрестнов ("Флеш").

Експерт пояснив, що передусім росіяни надалі намагатимуться бити по великих торговельних центра в українських містах, щоб знищити їх.

"Це відповідь, чому я звертався десь тиждень тому, що обережно потрібно бути в "Епіцентрах". Бо я розумів, що "Епіцентр" — це не тільки магазин, це магазин-склад. І зараз ми бачимо, що відбувається в Одесі: росіяни почали атакувати саме "Епіцентри", тому що це дуже великі торговельні мережі", — наголосив "Флеш".

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Чи є загроза для менших магазинів

Коментуючи нові загрози від росіян, Сергій Бескрестнов зауважив, що ворог не буде спрямовувати балістичні ракети чи десятки дронів-камікадзе типу "Шахед" по невеликих магазинах. У цьому контексті фахівець назвав до прикладу "Фору" чи "АТБ".

"Тому що загроза, по-перше, це для великих торговельних мереж. І я кажу людям, що вже немає, як раніше: лунає сирена, у вас є 10 хвилин, тому що шахед не дуже поспішає. Зараз усе змінюється", — підкреслив експерт.

За його словами, з моменту, коли пролунав сигнал повітряної тривоги, "Шахед" може вже упродовж 5-10 хвилин атакувати торговельний центр. Проте у випадку загрози застосування балістичних ракет часу, щоб перебратися до укриття, ще менше.

Бексрестнов наголосив, що це стосується як Києва, так і прифронтових регіонів.

Нагадаємо, 26 серпня росіяни атакували бізнес-центр у Лозовій на Харківщині: людям доводилося вистрибувати з вікон будівлі, яку охопив вогонь.

Також днями ворог вдарив безпілотниками по великому ТЦ у Дніпрі.