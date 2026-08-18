В Запорожье строят антидроновый туннель, а на маршрутки ставят "мангалы" от FPV (видео)

В Запорожье началось строительство специального защитного туннеля на окраине микрорайона "Южный". Он призван защитить жителей города и гражданский транспорт от ударов российских FPV-дронов.

Об этом сообщило местное издание "Акцент".

В настоящее время специалисты уже установили металлические опоры и приступили к натяжению защитных сеток.

Строительство связано с изменением тактики российских войск. С июня 2026 года в Запорожье и ближайших пригородах было зафиксировано десятки случаев атак с использованием FPV-дронов на гражданские объекты.

Под обстрел попадают маршрутки, пассажирские автобусы, автомобили "Укрпочты", машины местных жителей и остановки общественного транспорта. Также дроны атаковали административные здания и открытые площади в Запорожье, в частности площадь Фестивальную и территорию вблизи здания областной военной администрации.

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Антидроновый туннель является частью более широкой программы защиты. Городские и областные власти совместно с военными специалистами планируют создавать защищенные "антидроновые дороги", устанавливать дополнительные железобетонные укрытия у остановок и расширять использование металлических сеток вокруг критически важной и транспортной инфраструктуры.

17 июля глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что в прифронтовых общинах также усиливают защиту автобусов. Их оснащают средствами наблюдения, системами радиоэлектронной борьбы и детекторами дронов.

"Мы делаем всё возможное, чтобы снизить риски для людей и обеспечить бесперебойную работу важных маршрутов в прифронтовых общинах", — заявил Иван Федоров.

Местные жители также сообщают, что в Запорожье заметили маршрутку, оборудованную антидроновой сеткой. По информации из соцсетей, вскоре после этого транспорт якобы был поражён дроном. В то же время подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, в ночь на 12 августа российские войска атаковали Запорожье с помощью дронов и нанесли удары по объектам гражданской инфраструктуры. В ходе атаки один из ударов пришелся на здание "Эпицентра" в одном из спальных районов города.

Кроме того, в конце июля в Запорожье закрыли торговый центр сети Metro. В компании пояснили, что из-за воздушных тревог магазин регулярно приостанавливал работу, чтобы сотрудники и посетители могли перейти в безопасные места, поэтому продолжать работу в таких условиях было невозможно.