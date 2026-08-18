У Запоріжжі будують антидроновий тунель, а на маршрутки ставлять "мангали" від FPV (відео)

У Запоріжжі розпочали будівництво спеціального захисного тунелю на околицях Південного мікрорайону. Він має захистити містян і цивільний транспорт від ударів російських FPV-дронів.

Про це повідомило місцеве видання “Акцент”.

Наразі фахівці вже встановили металеві опори та почали натягувати захисні сітки.

Будівництво пов’язане зі зміною тактики російських військ. Із червня 2026 року в Запоріжжі та найближчому передмісті зафіксували десятки випадків атак FPV-дронами по цивільних об’єктах.

Під удари потрапляють маршрутки, пасажирські автобуси, автомобілі “Укрпошти”, машини місцевих жителів і зупинки громадського транспорту. Також дрони атакували адміністративні будівлі та відкриті площі в Запоріжжі, зокрема площу Фестивальну і територію поблизу будівлі обласної військової адміністрації.

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Антидроновий тунель є частиною ширшої програми захисту. Міська та обласна влада разом із військовими фахівцями планують створювати захищені “антидронові дороги”, встановлювати додаткові залізобетонні укриття біля зупинок і розширювати використання металевих сіток навколо критичної та транспортної інфраструктури.

17 липня очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що в прифронтових громадах також посилюють захист автобусів. Їх оснащують засобами спостереження, системами радіоелектронної боротьби та детекторами дронів.

“Робимо все можливе, щоб зменшити ризики для людей та забезпечити безперервну роботу важливих маршрутів у прифронтових громадах”, — заявив Іван Федоров.

Місцеві жителі також повідомляють, що в Запоріжжі помітили маршрутку, обладнану антидроновою сіткою. За інформацією із соцмереж, невдовзі після цього транспорт нібито був уражений дроном. Водночас підтвердження цієї інформації наразі немає.

Нагадаємо, у ніч на 12 серпня російські війська атакували Запоріжжя дронами та влучили по об’єктах цивільної інфраструктури. Під час атаки один із ударів припав по будівлі “Епіцентру” в одному зі спальних районів міста.

Також наприкінці липня в Запоріжжі закрили торговельний центр мережі Metro. У компанії пояснили, що через повітряні тривоги магазин регулярно припиняв роботу, щоб працівники та відвідувачі могли перейти в безпечні місця, тому продовжувати роботу в таких умовах було неможливо.