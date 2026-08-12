Росіяни вдарили по "Епіцентру" у Запоріжжі: спалахнула сильна пожежа (відео)

У ніч на 12 серпня росіяни атакували дронами Запоріжжя, поціливши по об'єктах цивільної інфраструктури. Внаслідок обстрілу у місті спалахнула сильна пожежа і виникли перебої з електропостачанням.

Під час нічного обстрілу ворог влучив по будівлі торгового центру в одному зі спальних районів Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Внаслідок ворожого удару по Запоріжжю пошкоджено торговельний центр. Виникла пожежа", — зазначив посадовець.

Згодом Федоров оприлюднив кадри наслідків російського обстрілу. На них видно, що ворожа атака пошкодила будівлю торговельного центру "Епіцентр" у Запоріжжі. Будівлю охопив вогонь та є значні пошкодження, судячи з кадрів, які показали в ОВА.

Пожежа у будівлі "Епіцентру" в Запоріжжі внаслідок нічної атаки РФ

Наслідки удару по об'єкту на момент публікації встановлюються. У компанії поки не коментували атаки. Даних щодо поранених чи загиблих поки не надходило.

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Окрім того, у Запоріжжі пошкоджень зазнав приватний житловий будинок, писав голова ОВА. Там вибито вікна, пошкоджено ворота та паркан, а також здійнялася пожежа, яку рятувальники швидко ліквідували.

У Запоріжжі також пошкоджено приватний житловий будинок

У Запоріжжі перебої зі світлом після атаки росіян: що відомо

В ОВА також розповіли, що внаслідок нічної атаки у Запоріжжі фіксуються відключення світла. За даними Федорова, в одному з районів міста близько 1200 споживачів залишилися без електроенергії.

Чиновник запевнив, що екстрені служби розпочнуть відновлення електропостачання, як тільки дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо, у ніч на 11 серпня росіяни також атакували Запоріжжя: влада заявляла про загиблих і багатьох поранених, у місті спалахнули пожежі і фіксувалися відключення світла.

Також 11 серпня російський дрон поцілив прямо у вантажівку з цистерною на Одещині, внаслідок чого загинули та постраждали люди.