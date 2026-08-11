Російський БпЛА поцілив прямо у вантажівку з цистерною на Одещині: є загиблі та поранені (відео)

Російські війська завдали удару по Маяках Одеської області, поціливши безпосередньо у вантажівку з цистерною, в якій залишалися рештки олії. Після влучання автомобіль загорівся, а атака призвела до загибелі двох людей.

Як пишуть місцеві Telegram-канали, удар припав у вантажівку, в цистерні якої залишалися рештки олії. Після влучання автомобіль спалахнув.

За попередніми даними місцевих пабліків, унаслідок атаки постраждала 44-річна жінка. Вона отримала мінно-вибухову травму та термічні опіки I–II ступеня. Опіками було уражено близько 55% поверхні її обличчя, тулуба та кінцівок.

Також на місці удару виявили тіло обгорілого чоловіка. Його особу наразі встановлюють. Деякі місцеві Telegram-канали повідомляли, що чоловік загинув на місці, однак ці деталі офіційно не підтверджені.

Згодом інформацію про наслідки російської атаки уточнив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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Близько 16:50 він повідомив, що внаслідок російського удару по Одещині загинули двоє людей, ще троє постраждали. За словами Кіпера, росіяни влучили саме у вантажний автомобіль із цистерною, в якій були залишки олії.

Російський "Шахед" поцілив у вантажівку з цистерною на Одещині Фото: Одеська ОДА

Після влучання вантажівка загорілася. Крім того, внаслідок удару спалахнув ще один легковий автомобіль.

Голова ОВА зазначив, що інформація про наслідки атаки та кількість постраждалих ще уточнюється. Нарахі на місці працюють відповідні служби.

"Висловлюю співчуття рідним та близьким загиблих", — напсив він.

Згодом видання "Суспільне Одеса" дізналося від речниці Одеської обласної прокуратури Інни Верби, що внаслідок російської атаки загинули двоє чоловіків віком 47 та 65 років.

Ще троє людей отримали поранення. Так, 43-річного чоловіка госпіталізували, а особи двох інших постраждалих наразі встановлюють.

Нагадаємо, у ніч на 9 серпня Росія завдала масованого удару по Одесі та області. Для цього ворог застосував ракети й ударні дрони. Зрешто, внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру, а в окремих районах міста виникли перебої з електропостачанням, водопостачанням і мобільним зв’язком.

Крім того, ведуча Наталя Кудряшова показала, як зараз виглядає Затока на Одещині. Наразі курорт майже порожній, готелі та бази відпочинку не працюють, а дістатися до селища громадським транспортом складно. Вона також розповіла, що під час одного з обстрілів за пів години пролунало близько 30 ударів.