Российский БПЛА попал прямо в грузовик с цистерной в Одесской области: есть погибшие (видео)

Российские войска нанесли удар по Маякам в Одесской области, поразив непосредственно грузовик с цистерной, в которой оставались остатки масла. После попадания автомобиль загорелся, а в результате атаки погибли два человека.

Как сообщают местные Telegram-каналы, удар пришелся по грузовику, в цистерне которого оставались остатки масла. После попадания автомобиль загорелся.

По предварительным данным местных групп в соцсетях, в результате атаки пострадала 44-летняя женщина. Она получила минно-взрывную травму и термические ожоги I–II степени. Ожогами было поражено около 55 % поверхности её лица, туловища и конечностей.

Также на месте удара обнаружили обгоревшее тело мужчины. Его личность в настоящее время устанавливается. Некоторые местные Telegram-каналы сообщали, что мужчина погиб на месте, однако эти подробности официально не подтверждены.

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Позже информацию о последствиях российской атаки уточнил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Около 16:50 он сообщил, что в результате российского удара по Одесской области погибли два человека, ещё трое получили ранения. По словам Кипера, россияне попали именно в грузовик с цистерной, в которой находились остатки масла.

Российский "Шахед" поразил грузовик с цистерной в Одесской области Фото: Одесская ОГА

После попадания грузовик загорелся. Кроме того, в результате удара загорелся ещё один легковой автомобиль.

Глава ОВА отметил, что информация о последствиях атаки и количестве пострадавших пока уточняется. В настоящее время на месте работают соответствующие службы.

"Выражаю соболезнования родным и близким погибших", — написал он.

Позже издание "Суспільне Одеса" узнало от пресс-секретаря Одесской областной прокуратуры Инны Вербы, что в результате российского удара погибли двое мужчин в возрасте 47 и 65 лет.

Еще трое человек получили ранения. Так, 43-летний мужчина был госпитализирован, а личности двух других пострадавших в настоящее время устанавливаются.

Напомним, в ночь на 9 августа Россия нанесла массированный удар по Одессе и области. Для этого враг применил ракеты и ударные дроны. В результате атаки были повреждены жилые дома и инфраструктура, а в отдельных районах города возникли перебои с электро- и водоснабжением, а также с мобильной связью.

Кроме того, ведущая Наталья Кудряшова показала, как сейчас выглядит Затока в Одесской области. Сейчас курорт почти пуст, отели и базы отдыха не работают, а добраться до поселка на общественном транспорте сложно. Она также рассказала, что во время одного из обстрелов за полчаса прозвучало около 30 ударов.