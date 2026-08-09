РФ обстреляла Одессу баллистикой и дронами: зафиксированы повреждения домов и инфраструктуры (фото)

В ночь на 9 августа РФ нанесла удар по Одессе и Одесской области с использованием ракет и дронов. В результате обстрела, по имеющимся данным, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

По предварительным данным, в Одессе зафиксированы повреждения жилых домов и инфраструктуры. Об этом сообщает глава местной военной администрации Сергей Лысак.

"Одесса подвергается нападению со стороны врага. По предварительным данным, имеются повреждения жилых домов и инфраструктуры. Уточняем подробности", — отметил Лысак и призвал жителей города не пренебрегать мерами безопасности.

Лысак сообщил о массированном обстреле Одессы со стороны ВС РФ Фото: Сергей Лысак / Telegram

Воздушные силы ВСУ сообщили о передвижении ударных БПЛА и угрозе баллистических ракет на юге в 03:30. Между тем мониторинговые каналы сообщают, что под атакой находятся Одесса, Черноморск, Лиманка, Маяки, Теплодар. Также в публичных группах отмечается, что ВС РФ применяют ударные и реактивные БПЛА, управляемые авиационные ракеты и баллистическое вооружение.

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В Одессе отключились свет, вода и мобильная связь: эксклюзив

По сообщениям СМИ, в Одессе после атаки начались перебои с электричеством и водоснабжением. Кроме того, по словам местных жителей, в Одессе в настоящее время наблюдаются перебои с мобильным интернетом и связью.

Житель Одессы Алексей подтвердил в комментарии Фокусу, что в результате атаки РФ на город пропало электроснабжение и вода. Мужчина добавляет, что мобильная связь в городе практически не работает.

"Света почти нет. Воды тоже. Мобильная связь практически полностью отключилась", — сообщил житель Одессы.

В настоящее время в Одессе и Одесской области продолжается воздушная тревога. Военно-воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы сообщают о движении новых российских дронов в сторону Одессы.

Ранее Фокус сообщал о том, как РФ нанесла ракетный удар вблизи рынка в Одесской области. Известно о повреждениях гражданской инфраструктуры и пострадавших.

Впоследствии стало известно, что россияне нанесли удар по стадиону "Черноморец" в Одессе. В результате удара был поврежден стадион "Черноморец", расположенный в парке Шевченко в центре города.