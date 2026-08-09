РФ атакувала Одесу балістикою та дронами: є пошкодження будинків і інфраструктури (фото)

Вночі проти 9 серпня РФ здійснила атаку Одеси та Одеської області з використанням ракет і дронів. Унаслідок обстрілу відомо про пошкодження житлових будинків та інфраструктури.

За попередньою інформацією, в Одесі зафіксовано пошкодження житлових будинків та інфраструктури. Про це повідомляє начальник місцевої військової адміністрації Сергій Лисак.

"Одеса під атакою ворога. Попередньо, є пошкодження житлових будинків та інфраструктури. Деталі зʼясовуємо", — зазначив Лисак і закликає мешканців міста не нехтувати безпекою.

Лисак повідомив про масований обстріл Одеси з боку ЗС РФ Фото: Сергій Лисак / Telegram

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ударних БПЛА та загрозу балістики на півдні о 03:30. Тим часом моніторингові канали вказують, що під атакою перебувають Одеса, Чорноморськ, Лиманка, Маяки, Теплодар. Також пабліки зазначають, що ЗС РФ застосовують ударні та реактивні БПЛА, керовані авіаційні ракети та балістичне озброєння.

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В Одесі зникло світло, вода та мобільний зв'язок: ексклюзив

За повідомленнями ЗМІ, в місті Одеса після атаки почалися перебої зі світлом і водопостачанням. Наразі також, за свідченнями місцевих, у Одесі є перебої з мобільним інтернетом і зв'язком.

Мешканець Одеси Олексій підтвердив у коментарі Фокусу, що внаслідок атаки РФ на місто зникло електропостачання та вода. Чоловік додає, що мобільний зв'язок у місті практично не працює.

"Світла не стало і майже нема. Води теж. Мобільний зв'язок впав майже повністю", — повідомив одесит.

Наразі повітряна тривога в Одесі та Одеській області триває. ПС ЗСУ та моніторингові канали вказують про рух нових російських дронів у бік Одеси.

Раніше Фокус повідомляв про те, як РФ вдарила ракетою біля ринку на Одещині. Відомо про пошкодження цивільної інфраструктури та постраждалих.

Згодом стало відомо, що росіяни вдарили по стадіону "Чорноморець" в Одесі. Внаслідок удару було пошкоджено стадіон "Чорноморець", що знаходиться в парку Шевченка в центрі міста.