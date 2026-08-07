Росіяни вдарили по стадіону "Чорноморець" в Одесі: у даху утворилася чимала діра (відео)

Російські окупанти завдали удару по Одесі. Внаслідок удару було пошкоджено стадіон "Чорноморець", що знаходиться в парку Шевченка в центрі міста.

У даху стадіону пробито велику діру. Це підтвердив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, який повідомив про удар по стадіону "Чорноморець".

"Зазнали руйнувань дах, скління та трибуни. За попередньою інформацією, на жаль, постраждала одна людина.За попередніми даними, є постраждалі", — повідомив очільник ОВА.

Перед атакою Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуск реактивних БПЛА в бік Одеси.

8 серпня одеський "Чорноморець" мав провести свій матч Української прем'єр-ліги на цьому стадіоні. Суперником мав стати ковалівський "Колос".

"Це центр міста, парк Шевченка, там постійно гуляє купа людей", — прокоментував удар по місту нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

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У коментарі виданню "Думская" представник стадіону повідомив, що легкі травми дістали двоє людей, медики надали їм допомогу.

Водночас рішення щодо завтрашнього матчу буде ухвалено окремо, після того, як буде оглянуто пошкоджений дах.

Натомість журналіст Ігор Бурбас повідомив, що матч було перенесено за проханням господарів.

Нагадаємо, що 4 серпня Росія завдала ракетного удару по передмістю Одеси, внаслідок якого постраждала цивільна інфраструктура. Тоді влада повідомила про трьох поранених чоловіків, які потребували госпіталізації.

Також Фокус писав, що після російських атак море почало виносити на узбережжя Одеси уламки збитих безпілотників. Попри застереження про небезпеку, люди підходили до них, а на одному з відео дитина навіть несла частину дрона.