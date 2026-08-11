Атака РФ на Запоріжжя: є загиблі і багато поранених, у місті пожежі й відключення світла (фото, відео)

Росіяни у ніч на 11 серпня масовано атакували Запоріжжя балістичними ракетами та авіабомбами, внаслідок чого загинули щонайменше п'ятеро людей. У місті спалахнули сильні пожежі.

Також щонайменше двадцять людей зазнали поранень внаслідок обстрілу. Про це розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Під прицілом ворога цієї ночі опинилися об'єкти цивільної інфраструктури та промислові будівлі у Запоріжжі. У місті пошкоджені будинки, нежитлові будівлі та спалахнули пожежі. Також було зафіксовано відключення електроенергії, зазначив Федоров.

Наслідки нічної масованої атаки на Запоріжжя

Згодом в ОВА уточнили, що під ударом ворожих бомб і ракет опинилися промислові об'єкти та інфраструктура. Пошкоджений гаражний кооператив та нежитлові будівлі.

Спершу була інформація про двох поранених внаслідок обстрілу. Згодом їх кількість зросла до дев'яти, а через деякий час чиновник розповів, що у місті також є загиблі, а кількість постраждалих сягнула щонайменше двадцяти.

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"П'ять людей загинули, ще 20 поранені: на жаль, збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", — інформував Федоров.

Вся інформація щодо наслідків атаки на місто на момент публікації продовжує встановлюватися. У регіоні повторно оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

Нагадаємо, у ніч на 11 серпня росіяни атакували Україну балістичними ракетами: у Києві пролунала серія вибухів та здійнялася пожежа внаслідок обстрілу.

Також у ніч на 10 серпня росіяни скинули 5 керованих авіабомб на Суми, внаслідок чого постраждали люди і цивільна інфраструктура.