Атака РФ на Запорожье: есть погибшие и много раненых, в городе пожары и отключения света (фото, видео)

В ночь на 11 августа россияне подвергли Запорожье массированной атаке с применением баллистических ракет и авиабомб, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек. В городе вспыхнули сильные пожары.

Кроме того, в результате обстрела ранения получили не менее двадцати человек. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Этой ночью под обстрелом противника оказались объекты гражданской инфраструктуры и промышленные здания в Запорожье. В городе повреждены жилые дома, нежилые здания, а также возникли пожары. Кроме того, было зафиксировано отключение электроэнергии, отметил Федоров.

Последствия ночной массированной атаки на Запорожье

Позже в ОВА уточнили, что под ударом вражеских бомб и ракет оказались промышленные объекты и инфраструктура. Повреждены гаражный кооператив и нежилые здания.

Сначала поступила информация о двух раненых в результате обстрела. Впоследствии их число возросло до девяти, а спустя некоторое время чиновник сообщил, что в городе также есть погибшие, а число пострадавших достигло как минимум двадцати.

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"Пять человек погибли, ещё 20 ранены: к сожалению, растёт число пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье", — сообщил Федоров.

Вся информация о последствиях атаки на город на момент публикации продолжает уточняться. В регионе вновь объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом ударных беспилотников.

Напомним, в ночь на 11 августа россияне нанесли удар по Украине баллистическими ракетами: в Киеве раздалась серия взрывов, и в результате обстрела возник пожар.

Кроме того, в ночь на 10 августа россияне сбросили 5 управляемых авиабомб на Сумы, в результате чего пострадали люди и была нанесена ущерб гражданской инфраструктуре.