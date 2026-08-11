В Киеве раздались взрывы: россияне запустили баллистические ракеты и "Цирконы" по столице, вспыхнул пожар

Ночью 11 августа в Киеве раздались взрывы. Россияне запустили по столице баллистические ракеты и гиперзвуковые ракеты "Циркон".

В Киеве прогремела целая серия взрывов на фоне российского обстрела баллистическими ракетами. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Взрывы в столице. Город под атакою баллистики. Не покидайте укрытий!", — отметил Кличко.

В Киевской городской военной администрации ранее сообщили, что в столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистических ракет. Также воздушная тревога была объявлена в ряде восточных, северных, южных и центральных областей в связи с этой угрозой.

В Киеве прогремела серия взрывов на фоне обстрела со стороны россиян

Воздушные силы зафиксировали запуски баллистических ракет в направлении ряда городов. В частности, россияне запустили ракеты по Павлограду в Днепропетровской области, по Запорожью и по Киеву.

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Военно-воздушные силы предупреждали о перелете ракет в направлении Павлограда, Запорожья и Киева

По подсчетам мониторинговых каналов, противник запустил в сторону столицы как минимум 2 ракеты типа "Циркон" из Курской области. Однако официальных данных по этому поводу нет.

В местных Telegram-каналах сообщили, что после взрывов в Киеве вспыхнул пожар в результате российской атаки. Мэр Кличко позже сообщил, что в Шевченковском районе Киева после обстрела был зафиксирован вызов медиков.

"Вызов медиков в Шевченковский район Киева. Бригада выехала", — отметил мэр.

По данным КМВА, в Шевченковском районе горят складские помещения в результате атаки. Вся информация о последствиях на момент публикации уточняется.

Напомним, 10 августа командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди заявил в интервью Associated Press, что россияне могут увеличить мощность ударов в 2,5 раза и довести количество запускаемых "Искандеров" до 200 за раз во время обстрелов.

Кроме того, 10 августа глава Опишнянской территориальной общины в Полтавской области Николай Ризник сообщил, что община осталась без АЗС после российских атак.