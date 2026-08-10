За одну ночь уничтожили все АЗС: громада в Полтавской области осталась без заправок

Ночью 10 августа российские беспилотники атаковали автозаправочные станции в Опишнянской громаде в Полтавской области. Все АЗС получили значительные повреждения и, по предварительной оценке, не подлежат восстановлению.

Об этом сообщил глава Опишнянской территориальной общины Николай Ризник.

По его данным, в результате атаки были разрушены все заправки в громаде.

Повреждения также получили четыре частных домовладения, расположенные поблизости. Ризник отметил, что российские войска ранее атаковали АЗС в Харьковской области, а теперь удары дошли до Полтавской области.

"Я думаю, что весь регион скоро останется без заправок", — отметил Николай Ризник.

В Полтавской областной государственной администрации сообщили, что вечером 9 августа россияне атаковали несколько объектов в Полтавском районе. Зафиксированы попадания беспилотников по АЗС, промышленному предприятию и частному домовладению.

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Пожары, возникшие в результате атак, уже ликвидированы подразделениями ГСЧС. Информации о пострадавших в экстренные службы не поступало.

Удары России по автозаправочным станциям усилились весной и летом 2026 года на фоне украинских атак на нефтеперерабатывающую отрасль РФ.

Одной из самых масштабных стала атака в мае. По данным Харьковской ОГА, в течение суток российские войска подожгли сразу восемь АЗС. Тогда чиновники призвали владельцев заправок усилить защиту оборудования и сотрудников.

Эксперт по рынку топлива Дмитрий Леушкин сообщил, что за месяц российские удары уничтожили около 200 из 5 тысяч АЗС в Украине. Атаки, в частности, затронули Запорожье, Сумы, Чернигов, Харьков, Изюм и Полтаву.

По его словам, под угрозой находятся также АЗС в Киевской, Житомирской и других тыловых областях. Леушкин предположил, что при сохранении нынешних темпов ударов примерно через полгода в Украине могут возникнуть проблемы с поставками топлива.

Напомним, 3 августа российские войска нанесли удар по автозаправочной станции в Широковской громаде Криворожского района Днепропетровской области. В результате атаки погибли три человека, на месте удара вспыхнул пожар.

Также были повреждены АЗС и автомобили. Спасатели ликвидировали последствия обстрела.