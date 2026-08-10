За одну ніч знищили всі АЗС: громада на Полтавщині залишилася без заправок

Російські безпілотники вночі 10 серпня атакували автозаправні станції в Опішнянській громаді на Полтавщині. Усі АЗС зазнали значних руйнувань і, за попередньою оцінкою, не підлягають відновленню.

Про це повідомив очільник Опішнянської територіальної громади Микола Різник.

За його даними, внаслідок атаки були зруйновані всі заправки в громаді.

Пошкодження також отримали чотири приватні домоволодіння, розташовані поблизу. Різник зазначив, що російські війська раніше атакували АЗС у Харківській області, а тепер удари дійшли до Полтавщини.

“Я думаю, що весь регіон скоро залишиться без заправок”, — зазначив Микола Різник.

У Полтавській ОВА повідомили, що ввечері 9 серпня росіяни атакували кілька об’єктів у Полтавському районі. Зафіксували влучання безпілотників по АЗС, промисловому підприємству та приватному домоволодінню.

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Пожежі, які виникли через атаки, вже ліквідували підрозділи ДСНС. Інформації про травмованих до екстрених служб не надходило.

Удари Росії по автозаправних станціях посилилися навесні та влітку 2026 року на тлі українських атак на нафтопереробну галузь РФ.

Однією з наймасштабніших стала атака у травні. За даними Харківської ОДА, протягом однієї доби російські війська підпалили одразу вісім АЗС. Тоді чиновники закликали власників заправок посилити захист обладнання та працівників.

Експерт паливного ринку Дмитро Льоушкін повідомляв, що за місяць російські удари знищили близько 200 із 5 тисяч АЗС в Україні. Атаки, зокрема, зачепили Запоріжжя, Суми, Чернігів, Харків, Ізюм і Полтаву.

За його словами, під загрозою також перебувають АЗС у Київській, Житомирській та інших тилових областях. Льоушкін припускав, що за збереження нинішніх темпів ударів приблизно через пів року в Україні можуть виникнути проблеми з постачанням пального.

Нагадаємо, 3 серпня російські війська вдарили по автозаправній станції у Широківській громаді Криворізького району Дніпропетровської області. Унаслідок атаки загинули троє людей, на місці удару спалахнула пожежа.

Також було пошкоджено АЗС та автомобілі. Рятувальники ліквідували наслідки обстрілу.