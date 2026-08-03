ВС РФ ударили по АЗС под Кривым Рогом: вспыхнул пожар, есть погибшие

Российская оккупационная армия ударила по автозаправочной станции под Кривым Рогом днем 3 августа.

В результате атаки на Широковскую общину Криворожского района погибли три человека, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

На месте прилета вспыхнул пожар. Повреждены АЗС и автомобили. Спасатели ликвидируют последствия обстрела.

В последние несколько месяцев Россия терроризирует мирное население Украины, выносит логистику, АЗС, а также бьет по критической и гражданской инфраструктуре.

Вчера вечером оккупанты ударили по Черевковскому мосту в Славянске, чтобы усложнить эвакуацию из города мирных жителей. Во время удара на мосту был автомобиль, который упал вниз. Пострадала женщина-водитель.

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Сегодня под обстрелом снова был Чернигов, где неделю назад обломки дрона упали на супермаркет АТБ, убив 10-летнюю девочку.

Накануне ВС РФ атаковали производственные мощности одного из самых популярных интернет-магазинов Rozetka, ударив по крупнейшему складу маркетплейса, а в Сумах оккупанты нанесли удар по терминалу "Новой почты", убив трех водителей.

В целом июль стал одним из самых трагических месяцев за все время полномасштабного вторжения из-за интенсивности и жестокости воздушных ударов. Погибли 377 гражданских лиц, еще 2 129 человек получили ранения.

Напомним, в результате обстрела Киева 1 июля погибли девять человек.